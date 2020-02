Mediat: Sotilas ampui väkijoukkoon Khoratissa Thaimaassa – useita ihmisiä on menehtynyt ja loukkaantunut

Jasmin Koivisto

Thaimaassa sattui ampumavälikohtaus Nakhon Ratchasiman, eli Khoratin, kaupungissa lauantaina alkuillasta paikallista aikaa. Bangkok Post kertoo, että paikallinen sotilas ampui ainakin 17 ihmistä hengiltä. Lisää ihmisiä on myös loukkaantunut tapauksessa.

Välikohtaus alkoi, kun sotilas ampui ensin armeijan kasarmilla yksikkönsä päällikön ja kaksi muuta henkilöä. Hän jatkoi autolla matkaansa ostoskeskukseen, jolloin hän avasi tulen väkijoukkoon.

Bangkok Postin mukaan mies on ottanut ostoskeskuksessa ihmisiä panttivangeiksi, mutta viranomaiset eivät ole vielä vahvistaneet tietoa. Hän striimasi tapahtumia Facebookin kautta, kunnes Facebook sulki miehen profiilin.

Iltalehden mukaan vielä ei ole tiedossa, onko suomalaisia vahingoittunut välikohtauksessa.

Poliisi on tunnistanut ampujan, ja he yrittävät tavoittaa tätä. Ostoskeskus on eristetty ja tilannetta selvitetään edelleen.

Nakhon Ratchasima on Nakhon Ratchasiman provinssin pääkaupunki, joka sijaitsee Koillis-Thaimaassa noin 260 kilometriä Bangkokista.

Uutinen päivittyy