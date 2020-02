Analyysi: Irlannin tämänpäiväisissä parlamenttivaaleissa sihisee protestipommi

Markus Ahonen

Reilun kahden tonnin bruttokuukausipalkka ja siitä puolet nettona asumiskuluihin. Per nuppi, jos on kahden hengen talous. Lohduttaisiko silloin se, että maa voi taloudellisesti hyvin?

Irlannin talous on noussut viime vuosina kovaan lentoon ja maassa on saarilla huolestuttavasta brexit-tilanteesta huolimatta käytännössä täystyöllisyys. Silti tämänpäiväisissä parlamenttivaaleissa kytee ennennäkemätön protestipommi. Se saattaa heilauttaa vuosikymmeniä vuoroin vallassa olleet nykyisen pääministeripuolue Fine Gaelin ja valtaan pääsyä jälleen kärkkyvän keskusta-oikeistolaisen Fianna Fáilin vallasta. Kärkikahinoihin on nimittäin noussut Irlannin tasavaltalaisarmeija IRA:n poliittisena siipenä takavuosina tunnettu vasemmistolainen Sinn Féin.

Vain viikko ennen vaaleja Sinn Féin nousi gallupeissa kolmanneksi suurimmasta puolueesta toiseksi. Nyt se on gallup-kärjessä.

Irlantilaisilla on tapana antaa johtaville poliitikoille vastapalloon takaisin suhmuroinnit ja johdatukset huonoihin olosuhteisiin. Viime vuosien tilanne on ollut hyvin ristiriitainen. Nousukiidon aikana Irlannin asuntokriisi on ollut syvimmillään koskaan. Matalapalkka-alojen töiden saaminen ei ole ollut mikään lottovoitto maassa, jonka pääkaupungissa vuokra-asuntojen hinnat ovat kohonneet Euroopan kolmanneksi korkeimmalle tasolle jopa ohi Lontoon.

Moni on kysynyt, miten tämä voi olla mahdollista. Vielä vuosikymmenen alkupuolella myös Dublinissa oli edellisen nousukauden ja talousromahduksen jäljiltä tyhjillään olevia aavekaupunginosia. Nyt jo pelkästään kimppakämppähuoneesta saattaa joutua maksamaan tuhat euroa kuukaudessa. Jos sellaisen edes saa. Asunnottomien joukossa on nykyään myös tavallisia työssäkäyviä ihmisiä ja kokonaisia perheitä.

Moni on paennut ulkomaille. Takaisin on vaikea tulla, sillä kovan rahan asuntojen hintataso on epärealistinen tavallisille työntekijöille. Nykyisten suurten puolueiden asuntopolitiikkaa pidetään suhmurointina, sillä kansanedustajissa on paljon vuokranantajia. Asuntotuotannon mitättömyys on antanut ponnahduslaudan kaikkien aikojen asuntotuotantohanketta ja vuokrien jäädytystä ajavalle Sinn Féinille.

Pohjaa riittää, sillä kriisejä on useita. Sairaaloiden ennätyspitkiin jonoihin ei ole hyvinäkään aikoina saatu ratkaisuja. Yhtälön toimimattomuutta mietitään myös lastenhoitopuolella, jossa sekä lasten vanhemmat että palveluntarjoajat ovat penänneet apua kestämättömään tilanteeseen. Eläkeiän nostamistakin on ihmetelty.

Äänestäjien luottamusta pääministeripuolueeseen ovat syöneet myös itsekkyyden osoitukset. Kaksi Fine Gaelin kansanedustajaa jäi syksyllä kiinni lavastetuista vahingonkorvausvalituksista. Tätä tuskin voi pitää esimerkillisenä toimintana myös vakuutuskriisistä kärsivässä maassa. Pienyrittäjät kun laittavat pillejä pussiin moninkertaistuneiden vakuutusmaksujen vuoksi.

Fine Gaelia edustavaa pääministeri Leo Varadkaria on syytetty omahyväisyydestä. ”Minä ainakin pystyin ostamaan omistusasunnon 24-vuotiaana” -kommentti sai monet miettimään, onko poliittisen eliitin norsunluutorniajattelu todella näin kaukana tavallisen väen elämänrealiteeteista.

Sinn Féinillä on omat rasitteensa. Menneisyys IRA-kytköksineen painaa edelleen. Silti se on onnistunut nousemaan suurempaan asemaan kuin pääpuolueiden vastavoimaksi noussut People Before Protit -organisaatio tai pieneksi kutistunut työväenpuolue Labour.

Korkeakouluopintojen rekisteröintimaksuja ja asumiskustannuksia miettivälle nuoremmalle sukupolvelle Sinn Féinin IRA-kytkös voi olla mennyttä aikaa. Radikaalia kannatukse nousua ei ole hidastanut edes puolueen asettuminen vastustamaan aborttia.

Vaalien alla puolue on myös ilmoittanut, ettei Irlannin yhdistymisasia ole heille hallitukseenmenokysymys. Vaalien osuminen vain viikko brexitin jälkeen voi sataa automaattisesti koko Irlannin saaren kattavaa valtiota ajavan puolueen laariin.