Kolumni: Oikeistopopulistien tuki ajaa itäistä Saksaa umpikujaan – AfD:n vaa´ankieliasema tuo muille puolueille ongelmia

Berliini

Visa Noronen

Aiemmin tällä viikolla saksalaisen Thüringenin osavaltion johtoon valittiin liberaalien Thomas Kemmerich oikeistopopulistisen AfD-puolueen tuella. AfD nousi entisen Itä-Saksan alueen osavaltiossa vaa’ankieleksi viime vaaleissa. AfD päätti tukea osavaltion parlamentissa keskustan ja maltillisen oikeiston ehdokasta laitavasemmiston ehdokasta vastaan.

Pienen, kahden miljoonan asukkaan osavaltion tapahtumia pidettiin Saksassa maanlaajuisesti valtavana skandaalina. Saksan liberaalien johtaja Christian Lindner kyseenalaisti voiton. Jopa liittokansleri Angela Merkel vaati Afrikan-matkaltaan tuloksen muuttamista: hänen kristillisdemokraattinen puolueensa ei voi tukea johtajaa, jonka valinta riippuu oikeistopopulisteista. Lopputuloksena Kemmerich eroaa ja pyytää parlamentin hajottamista.

Uudet vaalit eivät silti muuttaisi tilannetta oleellisesti. Osavaltiossa puolueiden kannatus on pysynyt ennallaan. AfD:sta on tulossa edelleen toiseksi suurin puolue noin 23 prosentin kannatuksella. AfD saa tukea erityisesti kuihtuvista pikkukaupungeista ja maaseudulta, kun taas Thüringenin menestyvät suuret kaupungit äänestävät muita puolueita.

Tilanne on hankala. Koko Saksan tasolla AfD pysyy puolueena, jonka kanssa kukaan ei halua tehdä yhteistyötä. AfD ei ole natsipuolue, mutta AfD on oikeistokonservatiivinen populistipuolue, jossa toimii myös natseja.

Erityisesti Thüringenin AfD on varsin laitaoikeistolainen. AfD:n Thüringenin johtajaa Björn Höckeä saa nimittää fasistiksi jopa oikeuden päätöksen mukaan. Ja jokainen saksalainen tietää tuhot ja kauhun, jonka natsit aiheuttivat Saksassa aiheuttivat.

Saksan itäisissä osavaltioissa asia on kuitenkin kinkkisempi. AfD on ja pysyy isona tekijänä. Viidennes osavaltion väestä on muuttanut Saksan jälleenyhdistymisen jälkeen länteen työn perässä. Osavaltion suurempien kaupunkien mahdollisuudet tuntuvat syrjäseuduilla etäisiltä.

Kun AfD:n äänet lasketaan mukaan, Thüringenissäkin keskustaoikeistolla on selvä enemmistö alueen parlamentissa. Ilman AfD:tä keskustan ja maltillisen oikeiston tehtäväksi jää tukea vähemmistössä olevan vasemmiston politiikkaa, mikä sekään ei keskikentällä tunnu kiehtovalta. Monelle suomalaiselle tilanne kuulostaa kovin tutulta.

AfD on nykyään myös räyskyttävä rakkikoira, kuten oppositiopuolueet varsin usein. Se haukkuu kaikkea. Kattavia vaihtoehtoja kuullaan harvoin. Jos päätökset riippuisivat myös siitä, se joutuisi oikeasti miettimään linjojaan.

AfD:n pitäminen syrjässä pahentaa myös osattomuuden tunnetta Itä-Saksan syrjäseuduilla. Kun vaalikopissa annetulla äänellä ei tunnu olevan väliä, tuntee moni äänestäjä itsensä unohdetuksi.