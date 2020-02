Demokraattien vaalisotku jatkuu yhä, tuloksia odotetaan "mahdollisimman pian" – Ääntenlaskennan viivästys koituu vaalivoittajan tappioksi, sanoo professori

Esivaalit?

Uutinen kertoo Iowan esivaaleista, ymmärrettävää.

Mutta se mitä Iowassa pidettiin oli nimeltään caucus, ja niitä oli monta.

Melkein kaikissa muissa osavaltioissa järjestetään primary elections.



Tuo 'primary elections' tarkoittaa esivaaleja. Niissä rekisteröidyt äänestäjät käyvät antamassa äänensä.

Sana caucus taas tarkoittaa oikeastaan puolueen valitsijakokousta. Niissä puolueen jäsenet kokoontuvat keskustelemaan ja lopuksi äänestävät.

Iowa on siis hyvin pieni osavaltio ja sen väestö on koostumukseltaan kovin erilainen kuin koko maan väestö. Demokraattipuolueen kannalta Iowan väestö on tyystin erilainen kuin puolueen kannattajakunta maanlaajuisesti.

Kun asialla ovat vain puolueen jäsenet niin loppujen lopuksi he ovat hyvin pieni osa osavaltion väestä.

Iowa on muodostunut niin tärkeäksi vain siksi että se on ensimmäinen ja ensivoiton psykologinen merkitys on tietysti suuri.

Saa nähdä sitten kuinka tulevaisuudessa. Tämä sähläys oli niin paha kolaus maineelle että ehkä seuraavissa vaaleissa Iowassakin jo pidetään esivaalit.

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä Viesti

Peruuta Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn. Virhe ilmoituksen lähetyksessä.