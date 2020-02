Demokraattien kärkiehdokas Joe Biden puhui äänestäjiä ympäri Iowassa, joka äänestää ensimmäisenä Trumpin haastajasta

Keskilännen Iowassa pidetään maanantaina demokraattien ensimmäiset esivaalit. Presidenttiehdokkaat kamppailivat äänestäjistä raivokkaasti viime metreille saakka.

Tomi Hinkkanen

Des Moines

Väki jonottaa kirpeässä pakkasessa köyhien avustusjärjestö Urban Dreamsin tiloihin Joe Bidenin vaalitilaisuuteen Des Moinesissa Iowassa. Muiden demokraattiehdokkaiden tapaan ex-varapresidentillä on päivittäin useita tilaisuuksia ympäri osavaltiota.

Nyt ihmiset pääsevät tutustumaan ehdokkaaseen silmästä silmään. Jan Bannister käyttää tilaisuutta hyväkseen.

– Joe on henkilö, joka pystyy johtamaan maatamme ensimmäisestä päivästä lähtien. Hän on reilu mies, joka tuntee maailman johtajat. Hänellä on empatiaa ja kunnioitusta ihmisiä kohtaan, Bannister sanoi.

Naiselle tärkeitä aiheita ovat ilmastonmuutos, aborttioikeus sekä talous ja työpaikat.

Dudley Mohamed on puolestaan käynyt jo Amy Globucharin ja Bernie Sandersin tilaisuuksissa ja suunnittelee menevänsä katsomaan Elizabeth Warrenia.

– Pidän heistä kaikista, enkä vielä ole tehnyt lopullista äänestyspäätöstä.

Biden yrittää vakuuttaa väkeä kuvailemalla vaatimatonta taustaansa.

– Isälläni oli tapana sanoa: älä koskaan valita tai selitä.

– Pian sen jälkeen kun tulin valituksi senaattiin, vaimoni ja tyttäreni kuolivat auto-onnettomuudessa. Kukaan ei ole immuuni tragedialle, mutta voimme tehdä osuutemme tuleville sukupolville, hän painottaa.

Poliitikko muistuttaa nykyisen Valkoisen talon isännän Donald Trumpin toimista.

– Hän riistää siirtolaislapset vanhemmiltaan ja pistää nämä häkkiin. Parjaa vähemmistöjä ja kaikkea sitä, mikä on meille rakasta.

Tomi Hinkkanen Jan Bannister ja Dudley Mohamed tulivat kuuntelemaan Joe Bidenia Des Moinesissa. Mohamed kiersi mahdollisimman monen demokraattiehdokkaan tilaisuudessa.

Biden on suosittu afroamerikkalaisten keskuudessa. Ehdokkaalla on vahva yhteys mustien kirkkoon ja kansalaisoikeustaisteluun. Idoleikseen hän mainitsee Martin Luther King Jr:n ja Robert Kennedyn.

Yhdysvaltojen henkinen ilmapiiri on synkeä ja kahtiajakautunut, mutta Biden muistuttaa, että aiemmistakin vastoinkäymisistä on selvitty.

Biden lupaa maanlaajuista 15 dollarin minimipalkkaa, ilmaista opistotason opetusta ja opintolainojen huojennuksia. Vankilatuomionsa suorittaneille pitää palauttaa täydet kansalaisoikeudet. Hän lupaa lisää rahaa koulutukseen ja sairaanhoitoon.

Tilaisuuden päätteeksi Biden poseeraa jokaisen halukkaan kanssa selfie-kuvissa.

Des Moinesin kaupunki on demokraattien aluetta, mutta maaseudulla kansa kannattaa Trumpia.

Jäähallissa on menossa maatalousmessut. Terryksi esittäytyvä kuusikymppinen farmari myy messuilla lannoitteita. Mies sanoo kasvaneensa lantaa saappaidensa alla.

– Valtavirtamedia kontrolloi ihmisiä. Sen omistaa vain kourallinen elittiiä, Terry sanoo.

Hän uskoo, että tämä pieni porukka määrää, mitä media kertoo. Hän itse seuraa oikeiston äänitorvi Rush Limbaugh’n showta, uskonnollisia radioasemia ja Fox News –kaapelikanavaa.

Mikä miehelle on tärkein vaaliteema?

– Abortti, Terry vastaa välittömästi.

Hän vastustaa jyrkästi raskauden keskeytystä. Mies kertoo, kuinka naistenklinikka Planned Parenthood aivopesee lapsia esikoulusta saakka. Myös rokotukset ovat miehen mukaan vaarallisia.

Salaliittoteoriat ja uskomukset leviävät samanmielisten piireissä.

Tomi Hinkkanen Pete Buttigieg on ollut demokraattiehdokkaiden musta hevonen. Esivaaleissa mitataan hänen todellinen suosionsa.

Osavaltion kongressitalon edustalla, lumesta auratulla jalkakäytävällä vastaan tulee bosnialaistaustainen pankkivirkailija Edida Omic. Hän kannattaa presidentiksi Joe Bidenia hyvin henkilökohtaisesta syystä.

– 25-vuotias poikani sairastaa samaa parantumatonta aivosyöpää, johon hänen poikansa Beau kuoli. Kannatan Bidenia, koska hän voisi auttaa sairaanhoidossa. Jos jäät työttömäksi, jäät vaille sairausvakuutusta, nainen sanoo kyyneleet silmissään.

Omakotitalon etupihalle on pystytetty iso kyltti, jossa on Amerikan tähtilippu. Pihan perällä avonaisessa autotallissa avolava-autoaan korjaa kolmekymppinen latinomies Rodrigo Gonzales.

– Kyltin pystytti vaimoni. Hän on valkoinen tyttö, Rodrigo selittää murteisella englannilla.

Hän ei tunne presidenttiehdokkaita, mutta kun mainitsen Trumpin nimen, mies kavahtaa.

– Ei ainakaan häntä!

Tomi Hinkkanen Emily ja Nick Johnson tulivat Pete Buttigiegin vaalitilaisuuteen lastensa Zoyen (kesk.) Norahin ja Oliver-vauvan kanssa.

Johnsonit ovat tulleet koko perheen voimin kuuntelemaan Pete Buttigiegin eli Pormestari Peten tilaisuutta. Perheenäidille tärkeimpiä asioita ovat ilmastonmuutos ja kyky yhdistää kansakunta.

– Haluan Valkoiseen taloon henkilön, josta on esikuvaksi lapsilleni. Nyt siellä on iso kiusanhenki. Trump kylvää vihaa ja eripuraa. Minulla ei ole mitään kunnioitusta häntä kohtaan. Haluan virkaan hyvän ihmisen, Emily Johnson linjaa.

Iowan lumipeitteen alla kuohuva poliittinen taistelu huipentuu maanantain esivaaleihin. Sen jälkeen kandidaatit siirtyvät muualle maahan vakuuttamaan väkeä puolelleen.