Ensi syksyn presidentinvaaleista on tulossa historiallisen dramaattiset Yhdysvalloissa – Trumpin vapautuminen syytteistä ei lopeta julkista oikeudenkäyntiä

Helsinki

Rebekka Härkönen

Tulevien kuukausien tapahtumat tulevat ratkaisemaan, voittaako vahvasti mielipiteitä jakava Donald Trump seuraavat presidentinvaalit Yhdysvalloissa.

– Vaaleihin mennään kiihtyneissä mielentiloissa. Trumpin virkarikosoikeudenkäynnin lopputuloksetta riippumatta oikeudenkäynti tulee jatkumaan julkisessa keskustelussa, arvioi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola Lännen Medialle.

– Syksyn presidentinvaaleista on tulossa historiallisen dramaattiset Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain senaatti päätyi perjantaina äänin 49–51 siihen lopputulokseen, ettei presidentin virkarikosoikeudenkäynnissä kuulla demokraattien vaatimia uusia todistajia tai todisteita.

Demokraatit olisivat halunneet, että jutussa kuullaan erityisesti Trumpin entistä kansallisen turvallisuuden neuvonantajaa John Boltonia. Bolton kritisoi Trumpin toimintaa ja esittää todisteita tätä vastaan tulevassa kirjassaan.

Yhdysvaltain senaatti äänestää Trumpin virkarikossyytteiden lopputuloksesta keskiviikkona.

Trumpin viraltapano vaatisi kahden kolmasosan enemmistön äänen senaatissa. Onkin hyvin epätodennäköistä, että Trump joutuisi lähtemään kesken kautensa juuri ennen uusia presidentinvaaleja.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi, että Donald Trumpista paljastuu uusia skandaaleja seuraavien kuukausien aikana.

"Uusia skandaaleja tulossa"

Trumpia syytetään vallan väärinkäyttämisestä Ukraina-jutussa ja kongressin työn estämisestä. Yhdysvaltojen perustuslain mukaan liittovaltion tuomareiden ja presidenttien syytteistä päättää senaatti, jos epäilyt koskevat maapetosta, lahjontaa tai vallan väärinkäyttämistä.

Rebublikaanien tavoitteena on ollut saada Trumpin virkarikosoikeudenkäynti mahdollisimman nopeasti pois päiväjärjestyksestä. Trumpin virkarikosoikeudenkäynnin taustalla onkin demokraattien ja rebublikaanien vaalipeli.

– Mitä enemmän asian käsittely pitkittyy, sitä enemmän siitä on haittaa lähestyvissä presidentinvaaleissa, Aaltola selvittää.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Virkarikosoikeudenkäynti vahvistaa kuvaa, että Trump on jonkin sortin konna. Trumpin kiivaimpia kannattajia tämä ei kuitenkaan hetkauta.

Aaltola arvioi, että uusia skandaaleja on joka tapauksessa tulossa. Trumpin menestys syksyn vaaleissa on täysin kiinni niiden laadusta.

Viime aikoina Yhdysvaltain presidentinvaalit ovat olleet hyvin tiukkoja, voitto on lohjennut vain muutaman prosentin äänienemmistöllä.

– Yleensä toiselle kaudelle pyrkivä on voittanut vaalit. Moni sanoisi, että Trumpilla on etumatka. Mutta tilanne on hyvin poikkeuksellinen, kaikki on nyt kiinni siitä, mitä muuta draamaa on edessä, Aaltola sanoo.

Julkkispresidentti hyötyy huomiosta

Yhdysvaltain presidentinvaaleihin kuuluu voimakas loanheitto. Lokaa todennäköisesti kaivetaan esille lisää myös Trumpista.

Trump on kuitenkin julkkispresidentti, joka suuraviivaisuudestaan ja omalaatuisuudestaan huolimatta tarjoaa samaistumispintaa äänestäjille.

– Hänen kaltaiset hahmot ovat hyvin inhimillisiä virheineen. Äänestäjät eivät samaistu samalla tavalla robottimaisesti asialinjalla pysytteleviin poliitikkoihin, Aaltola pohtii.

Trump jakaa kansan mielipiteen. Aaltola arvioi, että enemmistö yhdysvaltalaisista pitää Trumpia tällä hetkellä epäilyttävänä hahmona ja nippanappa vähemmistöön jäävä osuus suurenmoisena persoonana.

Yhdysvaltojen seuraavan presidentin valinnassa toimivat julkisuuden lait: kaikki näkyvyys on hyvää.

– Trumpin kannalta asiat ovat hyvin, hänestä puhutaan jatkuvasti. Hän kerää ääniä pelkällä nimellään. Tiukille tulee menemään syksyn vaalit, Aaltola arvioi.

Ensi viikolla demokraatit aloittavat omat esivaalinsa, jotka kestävät muutaman viikon.