Wuhanin koronavirukseen kuolleiden määrä yli 200 – WHO julisti kansainväliseksi terveysuhaksi

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut uuden koronaviruksen (2019-nCoV) aiheuttaman epidemian kansainväliseksi terveysuhaksi.

WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi järjestön tiedotustilaisuudessa torstai-iltana, että suurin uhka tällä hetkellä on viruksen potentiaali levitä maihin, joiden terveydenhuoltojärjestelmät ovat heikkoja.

Uuteen Wuhanin koronavirukseen on tähän mennessä menehtynyt ainakin 213 ihmistä, kiinalaisviranomaiset kertovat. Kaikki kuolleet ovat Kiinassa.

Kiinassa raportoitiin myös lähes 2 000 uutta vahvistettua tartuntaa, joista noin 1 200 Hubein maakunnasta. Yhteensä virus on todettu 9 820 ihmisellä, kun mukaan lasketaan Kiinassa ja maailmalla sairastuneet.

Virusta on tavattu Kiinan lisäksi yli 15 maassa. Suomen ensimmäinen koronavirustartunta todettiin keskiviikkona.

Wuhanin koronavirukseen on nyt sairastunut Kiinassa enemmän ihmisiä kuin 2000-luvun alun sars-epidemiassa. Viruksen aiheuttamien kuolemien määrä on silti sarsiin verrattuna hyvin pieni. Koronaviruksen tappavuus on noin kolme prosenttia varmistetuista tartunnoista, kun sarsiin menehtyi noin kymmenen prosenttia tartunnan saaneista. Wuhanin koronaviruksen tilanne kuitenkin elää koko ajan.

WHO ei suosittele, vaan oikeastaan vastustaa rajoituksia matkustamiseen ja kauppaan. Järjestö tulee vaatimaan näyttöön perustuvia perusteluita niiltä mailta jotka sellaisia ovat toimeen panneet.

Yhdysvaltain ulkoministeriö kuitenkin ilmoitti aikaisin perjantaiaamuna Suomen aikaa kehottavansa kansalaisiaan olemaan matkustamatta Kiinaan epidemian vuoksi. Myös Japani on antanut samanlaisen kehotuksen.

Useat kansainväliset lentoyhtiöt ovat peruuttaneet tai vähentäneet lentojaan Kiinan suurimpiin kaupunkeihin. British Airways keskeytti ensimmäisenä kaikki lentonsa Manner-Kiinaan helmikuun loppuun saakka.

Venäjä ilmoitti sulkevansa Kiinan kanssa yhteisen, 4 300 kilometriä pitkän rajan estääkseen viruksen leviämistä. Lisäksi Google ja Ikea ovat sulkeneet Kiinan-toimintonsa.

THL muistuttaa, että tämänhetkisen tiedon mukaan Kiinasta epidemia-alueelta tuotujen tai esimerkiksi postitse lähetettyjen tavaroiden ja elintarvikkeiden käyttöön ja käsittelyyn Suomessa ei liity riskiä saada koronavirustartunta.

Viruksen leviämiseen liittyy vielä paljon kysymyksiä, joihin tarvitaan lisää tietoa. Kuitenkaan tällä hetkellä ei ole näyttöä siitä, että Wuhan-koronavirus leviäisi tuontitavaroiden kautta, eikä tällä tavalla tapahtuneita tartuntoja ole havaittu.