Skotlannin pääministerin avoin kirje Euroopan unionille: Jättäkää valot päälle – haluamme olla jatkossakin Euroopan sydämessä

Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon osoitti Euroopan unionille kirjeen, jossa hän vakuuttaa, ettei Skotlanti tue Britannian päätöstä erota EU:sta. Sturgeon puhuu avoimesti Skotlannin halusta palata EU:n jäseneksi ja pyytää jättämään oven raolleen. Sturgeon toimitti kirjeen Lännen Medialle, joka julkaisee sen ainoana Suomessa.

Ida Kannisto

"Hyvät eurooppalaiset ystävät ja naapurit,

Yhdistynyt kuningaskunta lähtee Euroopan unionista tänä iltana. Olin toivonut, ettei minun olisi koskaan tarvinnut kirjoittaa näitä sanoja – varsinkin, koska ylivoimainen enemmistö Skotlannin asukkaista ei äänestänyt eron puolesta.

Skotlanti on ylpeä eurooppalainen kansakunta, ja kadun syvästi Yhdistyneen kuningaskunnan eropäätöstä. Euroopan unioni on tuonut yhteen samanhenkisiä itsenäisiä kansakuntia tekemään tasavertaisesti yhteistyötä kaikkien kansalaistemme yhteiseksi eduksi.

EU-jäsenyyden taloudellisista eduista, kuten yli 500 miljoonan kuluttajan yhtenäismarkkinoista, on puhuttu paljon. Mutta tänään tärkeintä eivät ole numerot vaan ihmiset.

Skotlannissa asuu yli 230 000 EU-kansalaista, jotka ovat tervetulleita Skotlannissa – he ovat ystäviämme ja osa perhettämme. He rikastavat Skotlannin eloisaa ja monimuotoista kulttuuria, pelastavat ihmishenkiä terveydenhoitojärjestelmässämme, opettavat lapsiamme ja lisäksi he ovat perustaneet koteja ja yrityksiä eri puolille maatamme.

Olen tehnyt selväksi Brexit-prosessin alkumetreiltä asti, että Skotlanti on edelleen täällä asuvien EU-kansalaisten koti, ja että he ovat tervetulleita jäämään tänne. Samoin useat tuhannet skotit ovat asettuneet asumaan eri puolille EU:ta, ja olen kiitollinen heidän saamastaan lämpimästä vastaanotosta.

Skotlanti sijaitsee Euroopan laidalla, mutta olemme aina olleet – ja haluamme olla jatkossakin – Euroopan sydämessä. Skotit ovat hyötyneet valtavasti mahdollisuudesta asua, työskennellä ja matkustaa Euroopan unionissa. Skotlannin ja muiden EU-kansakuntien väliset siteet ovat vahvat.

Uskon, että Skotlannilla on oikeus valita oma tulevaisuutensa ja että Skotlannille paras vaihtoehto on olla itsenäinen valtio EU:ssa. Tämän toteutumista odottaessamme tuemme muita Euroopan maita yhteisten arvojemme ja etujemme vaalimisessa.

Yhdistyneen kuningaskunnan eroa EU:sta saatetaan juhlia jossain päin Yhdistynyttä kuningaskuntaa, mutta kirjoitan teille tänään – tänä symbolisena päivänä – lähettääkseni vahvan solidaarisuuden ja toivon viestin eurooppalaisille ystävillemme ja naapureillemme. Skotlanti toivoo vilpittömästi voivansa palata tasavertaisena jäsenenä Euroopan unionin riveihin.

Skotlannin kansalle olisi erittäin tärkeä tietää, että eurooppalaiset ystävämme osoittavat solidaarisuutta meille tänä aikana.

Jättäkää lamppu palamaan, jotta löydämme takaisin."

Nicola Sturgeon

Skotlannin pääministeri, SNP:n puheenjohtaja