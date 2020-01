Koronavirus levisi Eurooppaan ja Lähi-itään – Kiinassa koronavirus on vaatinut yli 130 kuolonuhria

Koronavirustapauksia on havaittu EU-alueella Suomessa, Saksassa ja Ranskassa.

Ida Kannisto

Kadut olivat keskiviikkona autioituneet useissa Kiinan kaupungeissa. Starbucks-ketjun kahvilat velvoittivat asiakkaitaan mittaamaan kuumeen ja käyttämään maskia, kertoi uutistoimisto Reuters.

Koronavirustapauksia oli keskiviikkona vahvistettu Kiinassa jo noin 6 000, ja virukseen kuolleita oli Kiinassa keskiviikkona jo yli 130.

– Vaikka Kiinassa on todettu yli 6 000 tapausta, pitää muistaa, että suhteutettuna väestöön se on yhä kohtuullisen pieni määrä, sanoi terveysturvallisuudesta vastaava johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) keskiviikkona.

Koronavirusta on Reutersin mukaan havaittu 15 maassa Kiinan ulkopuolella, muun muassa Yhdysvalloissa, Singaporessa, Japanissa ja Vietnamissa. Virus on levinnyt myös EU-alueelle.

THL:n mukaan Suomen havaitun yhden tapauksen lisäksi Ranskassa ja Saksassa kummassakin on varmistunut neljä tapausta. Näistä niin sanottuja seuraavan tartuntapolven tapauksia on ollut hyvin vähän. Niillä viitataan tapauksiin, joissa tartunta on tapahtunut Kiinan ulkopuolella.

Myös Lähi-idässä vahvistettiin keskiviikkona tiettävästi ensimmäiset koronavirustapaukset, kun Wuhanista Arabiemiraatteihin matkustaneen nelihenkisen kiinalaisperheen havaittiin saaneen tartunnat.

Perhe oli saapunut maahan tammikuun 16. päivä. Eräs perheenjäsenistä hakeutui hoitoon huonovointisuuden takia. Koko perhe tutkittiin ja kaikkien havaittiin saaneen tartunnan.

– Kiinan ulkopuolisia tartuntoja on kaikkiaan noin 50. Hyvä uutinen on ollut se, että näihin on liittynyt äärimmäisen vähän jatkotartuntoja, kertoi THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen keskiviikkona.

Tartuntatapausten kasvava määrä on saanut myös muut maat reagoimaan.

Alkuviikon aikana yhä useampi maa on ilmoittanut evakuoivansa kansalaisiaan Kiinasta. Yhdysvallat ja Japani lennättivät kansalaisiaan pois keskiviikkona.

Yhdysvallat lennätti noin 210 ihmistä, jotka aiotaan tutkia tarkasti perillä. Samoin Japani vei noin 200 kansalaistaan kotimaahan.

Britannia aikoo lennättää noin 200 ihmistä Kiinan Wuhanista torstaina.

Niin ikään Intia ja Bangladesh kertoivat tiistaina harkitsevansa kansalaistensa evakuoimista Wuhanista. Satojen kaupunkiin loukkuun jääneiden joukossa on opiskelijoita Intiasta ja Bangladeshista.

Intian valtion lentoyhtiö Air India on valmiudessa evakuoimaan Wuhanissa olevia intialaisia, joita on Reutersin mukaan noin 250. Intiassa ei vielä tiistaihin mennessä ollut yhtään vahvistettua koronavirustapausta, kertoi maan terveysministeri tiistaina.

Viranomaiset tarkastivat ihmisiä useissa maan kaupungeissa. Lisäksi kaikkia sairaaloita oli ohjeistettu pitämään epäillyt tartunnan saaneet eristyksissä. Intian seitsemällä isoimmalla lentokentällä kaikki Kiinasta Intiaan tulevat matkustajat tarkastetaan.

Myös Bangladeshissa keskustellaan kansalaisten evakuoimisesta kotimaahansa, kertoi ulkoministeri Abdul Momen Reutersin mukaan. Bangladeshissa ei vielä ole yhtään varmistettua tapausta, mutta viranomaiset ovat valmistautuneet mahdollisesti ilmeneviin tartuntatapauksiin.

Useat lentoyhtiöt ovat keskeyttäneet lennot Kiinaan.