Trumpin entinen neuvonantaja paljasti uusia tietoja – John Boltonin todistus voisi iskeä Trumpin puolustuksen ytimeen

Ida Kannisto

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kertoi entiselle neuvonantajalleen haluavansa jatkaa lähes 400 miljoonan dollarin sotilasavun jäädyttämistä Ukrainalta, kunnes ukrainalaisen viranomaiset suostuvat auttamaan Trumpin vaatimissa tutkinnoissa. Näin väittää Yhdysvaltain entinen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton kirjansa käsikirjoitusluonnoksessa. Asiasta kertoi The New York Times sunnuntaina.

Boltonin mukaan Trump asetti Ukrainan sotilasavun suoraan riippuvaiseksi tutkinnasta, jonka hän halusi ukrainalaisten viranomaisten aloittavan poliittisesta vastustajastaan Joe Bidenista ja tämän pojasta Hunter Bidenista.

Kirjassa kuvatut asiat horjuttavat presidentin puolustuksen keskeisiä kulmakiviä. Puolustus on vedonnut siihen, että päätös sotilasavun jäädyttämisestä oli itsenäinen, eikä sillä ollut mitään tekemistä Trumpin Ukrainalle esittämien vaatimusten kanssa.

Bolton jätti tehtävänsä turvallisuusneuvonantajana viime syyskuussa hänen ja Trumpin erimielisyyksien takia. Trumpin mukaan hän irtisanoi Boltonin, kun taas Bolton on kertonut irtisanoutuneensa, kertoo uutistoimisto Reuters.

The New York Times ei siteeraa kirjaa suoraan, vaan sen tiedot perustuvat useilta tahoilta kuultuihin kuvauksiin kirjan sisällöstä. Lehden mukaan kirja käsittelee Boltonin aikaa Valkoisessa talossa. Kirjassa kuvaillut asiat ovat ensikäden tietoa, sillä teos perustuu tapaamisiin, joissa Bolton on ollut läsnä ja keskusteluihin, joita hän on käynyt presidentti Trumpin kanssa.

Bolton on lähettänyt käsikirjoitusta viime viikkojen aikana läheisille kumppaneilleen ja Valkoiseen taloon tarkastettavaksi.

Puhelinkeskustelu keskiössä

Yhdysvaltojen senaatissa on parhaillaan käynnissä virkarikosoikeudenkäynti, jossa käsitellään presidentti Trumpiin kohdistuvia virkasyytteitä. Oikeudenkäynti käynnistyi viime viikolla.

Demokraatit käynnistivät virkarikostutkinnan syyskuussa. Tutkinnan keskiössä on Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin välinen puhelinkeskustelu, jonka he kävivät viime heinäkuussa.

Trumpia syytetään virka-asemansa väärinkäytöstä ja kongressin työn vaikeuttamisesta. Puhelinkeskustelun aikana Trump vaati Ukrainaa aloittamaan tutkinnan Yhdysvaltojen entisestä varapresidentistä Joe Bidenista ja tämän pojasta Hunter Bidenista. Lisäksi Trump vaati Ukrainaa antamaan julkisen ilmoituksen tutkinnan aloittamisesta.

Trumpin väitetään painostaneen Ukrainaa sotilasavun turvin. Trumpin tarjoama vastalahja on ollut eräs tutkinna ydinseikoista.

Joe Biden on gallupien perusteella demokraattien todennäköinen presidenttiehdokas marraskuun vaaleissa. Hänen poikansa Hunter kuului ukrainalaisen energiayhtiön hallitukseen samaan aikaan, kun hänen isänsä toimi Yhdysvaltain varapresidenttinä.

Lauantaina virkarikosoikeudenkäynnissä pääsi ääneen Trumpin puolustus.

Avauspuheenvuorossaan puolustus esitti, että Trump oli perustellusti huolissaan korruptiosta Ukrainassa sekä siitä, tarjosivatko muut maat Ukrainalle riittävästi apua itä-Ukrainassa käytävässä sodassa Venäjää ja sen tukemia asejoukkoja vastaan, kertoo muun muassa The New York Times. Trumpin asianajajien mukaan nämä seikat selittivät presidentin vastahakoisuutta vapauttaa avustusta.

Puolustus sanoi myös, ettei demokraateilla ole suoria todisteita väitetystä vastalahjasta.

Demokraatit vaativat Boltonia senaattiin

Demokraatit ja republikaanit ovat erimielisiä siitä, pitäisikö senaattiin tuoda vielä uusia todistajia. Nyt demokraatit vaativat, että Bolton on tuoreiden tietojen perusteella kutsuttava todistajaksi virkarikosoikeudenkäyntiin, kertoo uutistoimisto Reuters.

Demokraattien on saatava puolelleen ainakin neljä republikaania, mikäli he haluavat kutsua todistajia oikeuden käsittelyyn. Bolton on sanonut olevansa halukas todistamaan, mikäli senaatti kutsuu hänet todistajaksi.

Julkisuuteen vuotanut käsikirjoitus tarjoaa vihiä siitä, mitä Boltonin todistukselta voisi olla odotettavissa. The New York Timesin mukaan kirja käsittelee myös muita vyyhtiin liittyviä seikkoja. Kirjassa Bolton esimerkiksi kertoo, että ulkoministeri Mike Pompeo henkilökohtaisesti myönsi hänelle viime keväänä, ettei Trumpin henkilökohtaisen asianajajan Rudy Giulianin väitteille Yhdysvaltojen entisestä Ukrainan-suurlähettiläästä Marie Yovanovitchista ollut mitään perusteita. Sen sijaan Pompeo arveli Giulianin halunneen Yovanovitchin pois tehtävästä siksi, että tämän korruption vastaiset toimet saattoivat vaikuttaa Giulianin asiakkaisiin.

Valkoinen talo vastustaa Boltonin osallistumista oikeudenkäyntiin. Valkoinen talo kielsi jo virkarikostukinnan aikana Trumpin hallinnon keskeisiä virkailijoita tekemästä yhteistyötä tutkinnan kanssa.

Bolton taas on ilmaissut huolensa siitä, että mikäli hänen tietonsa Trumpin Ukraina-toimista tulevat julki vasta oikeudenkäynnin jälkeen, häntä saatetaan syyttää raskauttavan materiaalin pidättämisestä tarkoituksenaan vauhdittaa kirjansa myyntiä, kertoo The New York Times.

Trump on toistuvasti kiistänyt tehneensä mitään väärää. Kirjan käsikirjoituksen levittyä mediassa Trump tviittasi, ettei koskaan kertonut Boltonille, että sotilasapu olisi kytköksissä tutkintaan. Hänen mukaansa Boltonin lausuntojen tarkoituksena on vain "myydä kirjaa".