Jokunen republikaani äänestää Trumpia vastaan, uskoo puolueen senaattori – Trumpin oikeudenkäynti jatkuu, uusi vuoto asetti puolustuksen tukalaan asemaan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäynti jatkuu Yhdysvalloissa uudessa valossa.

Trumpin puolustus joutui tukalaan tilanteeseen, kun hänen entisen turvallisuusneuvonantajansa John Boltoinin kirjasta julkaistiin maanantaina tietoja The New York Timesissa.

Vuodetun käsikirjoituksen mukaan Trump sanoi entiselle neuvonantajalleen haluavansa jatkaa lähes 400 miljoonan dollarin sotilasavun jäädyttämistä Ukrainalta, kunnes Ukrainan viranomaiset suostuvat auttamaan Trumpin vaatimissa tutkinnoissa.

Boltonin mukaan Trump kytki sotilasavun tutkintaan, jonka hän halusi Ukrainan aloittavan poliittisesta vastustajastaan Joe Bidenista ja tämän pojasta Hunter Bidenista.

Demokraatit vaativat maanantaina kiivaasti, että Bolton on kutsuttava todistajaksi virkarikosoikeudenkäyntiin. Republikaanit taas odotetusti vastustavat Boltonin todistamista.

Mikäli demokraatit haluavat kutsua senaattiin uusita todistajia, heidän on saatava puolelleen ainakin neljä republikaania enemmistön saavuttamiseksi.

Tähän asti on näyttänyt epätodennäköiseltä, että tarvittavaa neljää republikaaniääntä löytyisi puoltamaan Boltonin todistamista.

Uusia tietoja kommentoinut republikaanisenaattori Mitt Romney arvioi maanantai-iltana Suomen aikaa, että neljän republikaanin todistaminen todistamisen puolesta näyttää kuitenkin mahdolliselta.

– On enenevässä määrin todennäköistä, että löytyy lisää republikaaneja, jotka ajattelevat meidän tapaamme, että John Boltonia tulisi kuulla, Romney sanoi medioille.

Toinen republikaanisenaattori, Susan Collins puolestaan sanoi, että Boltonin kirjan tiedot vahvistavat vaatimusta uusien todistajien kutsumisesta.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump reagoi entisen neuvonantajansa paljastuksiin tviittaamalla, että Bolton pyrkii vain lisäämään tulevan kirjansa myyntiä.

Kirjan paljastukset horjuttavat presidentin puolustuksen kulmakiviä.

Puolustus on vedonnut siihen, että päätös sotilasavun jäädyttämisestä oli itsenäinen, eikä sillä ollut mitään tekemistä Trumpin Ukrainalle esittämien vaatimusten kanssa.

Boltonin tulevan kirjan tiedot kertovat täysin päinvastaista.

The New York Timesin tiedot perustuvat useiden tahojen kuvauksiin kirjan sisällöstä. Kirjassa kuvaillut asiat ovat ensikäden tietoa, sillä teos perustuu tapaamisiin, joissa Bolton on ollut läsnä sekä keskusteluihin, joita hän on käynyt presidentti Trumpin kanssa.

Bolton itse on sanonut olevansa halukas todistamaan, mikäli senaatti kutsuu hänet todistajaksi.

Lisäksi hän ilmaissut huolensa siitä, että mikäli hänen tietonsa Trumpin Ukraina-toimista tulevat julki vasta oikeudenkäynnin jälkeen, häntä saatetaan syyttää raskauttavan materiaalin pidättämisestä tarkoituksenaan vauhdittaa kirjansa myyntiä, kertoo The New York Times.

Lehden mukaan kirja sisältää paljastuksia myös esimerkiksi Trumpin henkilökohtaisesta asianajajasta Rudy Giulianista ja tämän toimista Ukrainan suhteen.

Trump on toistuvasti kiistänyt tehneensä mitään väärää. Kirjan käsikirjoituksen levittyä mediassa Trump tviittasi, ettei koskaan kertonut Boltonille, että sotilasapu olisi kytköksissä tutkintaan. Hänen mukaansa Boltonin lausuntojen tarkoituksena on vain "myydä kirjaa".

Yhdysvaltojen senaatissa käytävässä virkarikosoikeudenkäynnissä käsitellään presidentti Trumpiin kohdistuvia virkasyytteitä.

Trumpia syytetään virka-aseman väärinkäytöstä ja kongressin työn vaikeuttamisesta.

Demokraatit aloittivat syyskuussa virkarikostutkinnan, jonka keskiössä on Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin heinäkuinen puhelinkeskustelu. Sen aikana Trump vaati Ukrainaa aloittamaan tutkinnan Bideneista. Trumpin väitetään painostaneen Ukrainaa sotilasavun panttaamisella.

Joe Biden on gallupien perusteella demokraattien todennäköinen presidenttiehdokas marraskuun vaaleissa. Hänen poikansa Hunter Biden toimi ukrainalaisen energiayhtiön hallituksessa silloin, kun hänen isänsä oli Yhdysvaltojen varapresidentti.

Lauantaina Trumpin puolustus esitti avauspuheenvuorossaan perusteluita sotilasavun jäädyttämiselle. Puolustuksen mukaan Trump oli perustellusti huolissaan korruptiosta Ukrainassa sekä siitä, tarjosivatko muut maat Ukrainalle riittävästi apua.

Juttua päivitetty 28.1. kello 7.34.