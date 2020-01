Koronaviruksen kuolonuhrien määrä nousi yli kahdeksaankymmeneen – Aasian pörssit ja matkailuosakkeet laskivat

Joonas Kuikka, Reuters

Kiinasta maailmalle leviävä koronavirus näyttää osoittautuvan ennakoitua merkittävämmäksi, sillä kuolonuhrien määrä on noussut jo yli kahdeksaankymmeneen Kiinassa.

Kiinassa on tällä hetkellä noin 2 700 varmistettua koronavirustapausta. Sekä kuolonuhrien määrä ja varmistetut tapaukset ovat lisääntyneet nopeasti. Puolet varmistetuista tapauksista on Hubein provinssista, jonka pääkaupunki on Wuhan.

Kiinalaisviranomaisten mukaan virus voi levitä ennen kuin sen oireet ilmenevät, mikä vaikeuttaa leviämisen estämistä. Kiinasta alkanut koronan tapainen Sars-virus ei aikanaan levinnyt vielä itämisvaiheessa.

RNA-pohjainen koronavirus saattaa myös mutatoitua levitessään, mikä voi tehdä entistä siitä vaarallisemman. Useimmat kuolonuhrit ovat tähän mennessä olleet ennakkoon sairaita tai iäkkäitä.

Viruksen epäillään alkaneen ennen vuodenvaihdetta kiinalaiselta ruokatorilta, jossa se olisi tarttunut ihmiseen käärmeistä, jotka puolestaan olisivat saaneet sen lepakolta. Molempia eläimiä myydään kiinalaiskauppahalleissa ja toreilla.

Koronavirus on tällä hetkellä levinnyt muun muassa Ranskaan, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan ja Japaniin sekä useisiin Aasian maihin. Kiinan ulkopuolella ei kuitenkaan ole kuolonuhreja.

Finnairin osake laski maanantainaamuna 3,5 prosenttia. Myös Aasian pörssit ovat laskussa.

Osakemarkkinat reagoivat maanantaiaamuna viikonlopun aikana pahentuneeseen tilanteeseen. Japanin Nikkei-indeksi koki suurimman pudotuksen viiteen kuukauteen, kun se putosi kaksi prosenttia.

Myös matkailuosakkeet kärsivät, kun Kiina on perunut ryhmämatkoja ulkomaille ja sulkenut kokonaisia kaupunkeja maan sisällä. Tämä vaikuttaa sekä maailmanlaajuiseen turismiin että Kiinan kuluttajamarkkinoihin.

Kiinalaisia lentoja ja ryhmämatkoja on peruttu myös Suomeen. Finnairin osake avasi maanantaina 20 sentin ja 3,5 prosentin laskussa. Suunta oli aluksi alaspäin.

Nousussa olivat puolestaan sairaaloissa käytettäviä kasvosuojaimia ja desinfiointiaineita valmistavien yritysten osakkeet.