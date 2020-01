Tapasimme naisia, jotka ovat laulaneet Delhin mummoprotesteissa viikkoja – Intian uusi kansalaisuuslaki jätti muslimit ulkopuolelle

Delhi

Pia Heikkilä

Delhissä on historiallisen kylmää, lämpötila on tippunut noin viiteen asteeseen. Kylmästä huolimatta arviolta sata musliminaista istuu maassa laulaen surumielisiä urdunkielisiä lauluja tiukasti shaaleihin kääriytyneenä.

Jotkut paimentavat kylmästä valittavia lapsiaan. Joukossa jaetaan roti -leipiä ja höyryävää dahl -linssimuhennosta. Miehet seuraavat sivusta, turvallisesti narun takaa.

Kyseessä on viikkoja jatkunut protesti Shaheen Baghissa, joka on yksi Delhin köyhimpiä muslimialueita.

Mielenosoitus on osa Intiassa laajalle levinnyttä kansalaisliikettä uutta kansalaisuuslakia vastaan, jonka maan parlamentti hyväksyi joulukuussa.

Laki antaa automaattisesti kansalaisuuden laittomasti Pakistanista, Afganistanista ja Bangladeshistä ennen vuotta 2015 saapuneille. Mutta kansalaisuus myönnetään vain hinduille, sikheille, buddhalaisille kristityille, jainalaisille ja parseille. Muslimit jätettiin lain ulkopuolelle.

31-vuotias kemian tohtori Saadia Zaidi kertoo, että poliisi on yrittänyt häätää mielenosoittajia.

Protestin syynä on naisten pelko maassa oleskelun menetyksestä. Vaikka suurin osa heistä on syntyperäisiä intialaisia, heillä ei ole minkäänlaisia henkilöpapereita. Naiset eivät miesten tapaan ole saaneet verotodistuksia, työlupia tai äänestyslipukkeita.

Eturivissä istuu noin 90-vuotias Asma. Hän kertoo tulleensa lähellä sijaitsevasta kodistaan joka päivä kolmen viikon ajan. Asmalle mielenosoittaminen hallituksen päätöstä vastaan on periaatteen asia.

– Ei minulla ole mitään asiakirjoja, olen asunut täällä niin kauan kuin muistan. Miten he voivat uhata meitä häädöllä paikasta, joka on ollut minulle koti, Asma sanoo.

Paikalla on useita pitkään ikään ehtineitä naisia, joita paikalliset ovat alkaneet kutsua Shaheen Baghin protestimummoiksi. Mummot hoitavat ruokajärjestelyitä talkoohengessä ja jakavat vettä joukkiolle.

Naiset laulavat aiempaa kuuluvammin. Joku pitää kovaäänistä puhetta naisten edessä.

Saadia Zaidi on 31-vuotias kemian tohtori ja kahden lapsen äiti. Hän asuu Shaheen Baghissa ja on yksi protestin järjestäjistä. Hänen mukaansa paikallinen poliisi on jo yrittänyt häätää naisia alueelta.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Taistelutahtomme on kova, Zaidi sanoo.

– Valtaa pitävät ajavat jatkuvasti muslimien oikeuksia yhä ahtaammalle, ja viimeisin lakimuutos sotii jo Intian perustuslakia vastaan, hän sanoo.

Paperittomien muslimien määrää ei kukaan tiedä tarkkaan, mutta luvun uskotaan olevan korkea.

Valtapuolue hindunationalistisen BJP:n pyrkimykset tehdä Intiasta hinduvaltio on kiristänyt maan muslimi - ja hinduyhteisöjen välit.

Hallituksen mukaan uuden lain tarkoituksena on suojella uskonnollisia vähemmistöjä eli naapurimaiden hinduja ja kristittyjä, jotka ovat saattaneet paeta vainoa kotimaassaan.

Pääministeri Narendra Modi on väittänyt maan opposition levittävän valheellisia väitteitä muslimien syrjinnästä.

Joulun tienoilla eri puolilla Intiaa protestoitiin laajasti lakia vastaan, ja mellakat vaativat yli toistakymmentä kuolonuhria. Mellakoiden aikaan viranomaiset katkaisivat puhelin- ja internetyhteyden useilta alueilta ja pidättivät tuhansia protestoijia. Pidätettyjen joukossa oli myös alaikäisiä.

Protesteissa ei ole ollut kyse vain muslimien oikeuksista, vaan intialaiset ovat aidosti huolissaan uskonnon käytöstä poliittisena aseena ja Intiaan syntyvästä ihmisryhmien erottelusta.

Lisäksi Assamin osavaltiossa on pelätty lain mahdollistavan siirtolaisten joukkomuuton alueelle.

Kylmästä huolimatta naiset ovat optimistisia. Asma ja muut Shaheen Baghin mummot kertovat aikovansa taistella tulevien sukupolvien puolesta.

Asmalla on Modille tiukka viesti.

– Onko meillä kellään koskaan edes ollut mitään papereita tai saati sitten oikeuksia? Jos hän haluaa meillä olevan asiakirjat kansalaisuuden todistamiseksi, tulkoon kysymään minulta asiaa suoraan, Asma jyrähtää.