Wuhanin virus tuli varmuudella Eurooppaan – Näin tartuntaa voi estää ja näin tulee toimia, jos epäilee sairastuneensa

Vast: Humpuukia

Flunssapotilaat ovat asia erikseen! Jos tämä uusi havaittu Coronavirus muuntautuukin joksikin paljon herkemmin tarttuvaksi ja tappavaksi, kuten viruksilla on taipumus muuntautua niin kyllä mielestäni kaikki keinot nykyisen viruskannan torjumiseksi ja hävittämiseksi ovat ihan paikallaan. Vai odotetaanko että pahin tapahtuu? Nyt virukseen kuolleita on muutama kymmenen, jo ympäri maapalloa, mutta mitäs jos kuolleisuus vuoden kuluttua on miljoona tai enemmän, ellei nyt tehdä kaikkea ennaltaehkäisevää työtä mitä suinkin voidaan tehdä? Suuri kunnia kaikille jotka omalta osaltaan ehkäisevät viruksen leviämistä, ja joista osa on jo kuollut viruksen takia.