Taneli Koponen

Ranskassa paljastui perjantaina kolme koronavirustapausta. Uutistoimisto Reutersin mukaan kaksi potilasta on sairaalassa Pariisissa ja yksi Bordeaux'ssa. Myös Thaimaassa, Singaporessa, Taiwanissa, Japanissa, Vietnamissa, Etelä-Koreassa ja Yhdysvalloissa on raportoitu koronavirustapauksista.

Ensimmäisen kerran koronavirusta on havaittu Kiinassa Wuhanin kaupungissa. Kiinassa virukseen on kuollut 41 ihmistä. Tartunnan lähteeksi on epäilty Wuhanissa sijaitsevaa toria, jossa myydään eläviä eläimiä ja mereneläviä.

Terveysviranomaisten mukaan Wuhanissa lähtevien matkustajien mahdollisia tartuntoja selvitetään oirekyselyillä ja kuumeskannereilla. Joissain Aasian maissa seulotaan myös lentokentillä Wuhanista palaavia matkustajia.

Koronavirukseen sairastuneiden oireita ovat olleet kuume, yskä ja hengenahdistus. Monilla virukseen menehtyneillä on ollut taustallaan jokin perussairaus.

Miten uusi koronavirus tarttuu? Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n mukaan virus on todennäköisesti peräisin eläimistä, mahdollisesti lepakoista. Se on saattanut siirtyä esimerkiksi väli-isännän kautta ihmiseen. Varmuutta asiasta ei kuitenkaan ole.

Virus voi ainakin jossain tilanteissa tarttua ihmisestä toiseen, mutta vielä ei tiedetä, miten helposti tämä tapahtuu. Toistaiseksi ei myöskään tiedetä, kuinka kauan ennen oireiden alkua tai niiden alkamisen jälkeen potilas voi olla tartuttava. WHO ei suosittele rajoituksia matkustamiseen tai kansainväliseen kauppaan viruksen vuoksi.

THL:n mukaan toimenpideohjeet sairastumista epäileville ovat selkeät. Sairastumisriski koskeen epidemia-alueelta poistunutta tai läheisessä kontaktissa Wuhanin koronavirukseen sairastuneeseen ihmiseen ollutta henkilöä. Tällaisen henkilön tulee ottaa puhelimitse yhteyttä sairaalan tai terveyskeskuksen päivystykseen jos hän sairastuu korkeaan kuumeeseen, johon liittyy yskää tai hengenahdistusta.

Wuhanin koronaviruksen aiheuttamaa tautia hoidetaan taudinkuvasta riippuen joko kotona tai tarvittaessa sairaalassa. Koronavirukseen tehoavaa viruslääkettä ei ole käytettävissä. Myöskään ennaltaehkäisevää rokotetta ei ole.

THL muistuttaa, että henkilöitä saatetaan joutua määräämään eristykseen tai karanteeniin taudin vuoksi. Eristyksellä tarkoitetaan tarttuvaa tautia sairastavan potilaan eristämistä terveistä. Eristys voidaan toteuttaa kotona tai sairaalassa. Tällä halutaan välttää mahdolliset jatkotartunnat.

Karanteenilla tarkoitetaan terveen henkilön liikkumisvapauden rajoittamista. Osa infektiosairauksista voi tarttua jo ennen varsinaisten oireiden puhkeamista. Karanteenilla estetään tartuntoja mahdolliselta oireettomalta tartunnankantajalta muihin henkilöihin.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tartuntatautilain mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi määrätä eristykseen tai karanteeniin yleisvaaralliseen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäiltyyn tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn henkilön.

Tartunnan estämisessä olennaista on hyvä käsihygienia. Epidemia-alueelle Kiinan Wuhaniin matkustavia kehotetaan tehostamaan käsihygieniaa eli pesemään kädet vedellä ja saippualla. Mikäli vettä ei ole saatavilla, sen tilalle käy alkoholipitoinen käsihuuhde.

Käsien kuivaamiseen kannattaa käyttää kertakäyttöpyyhkeitä. Myös kosketusta eläimiin ja on syytä välttää etenkin kiinalaisilla ruokamarkkinoilla. Wuhanin koronavirustartunnan saaminen oireettomalta henkilöltä on tämänhetkisen tiedon mukaan epätodennäköistä.

Suu-nenäsuojuksen käyttöä suositellaan terveydenhuollon toimipisteiden henkilöstölle ja koronavirusinfektioon sairastuneiden potilaiden lähikontakteille, kuten esimerkiksi samassa taloudessa asuville. THL:n mukaan suojuksen käytöstä voi olla hyötyä myös oireita saaneille henkilöille, jotka joutuvat liikkumaan julkisilla paikoilla ja saattavat olla läheisessä kontaktissa toisiin henkilöihin.

Kahdella Kiinan Wuhanista Suomeen tulleella matkailijalla epäiltiin tällä viikolla koronavirustartuntaa, mutta epäily osoittautui THL:n tutkimuksissa vääräksi.

THL:n mukaan Suomi on varautunut infektioihin hyvin ja mahdolliset koronavirustapaukset selvitetään matalalla kynnyksellä.

– Kansainväliseen liikkuvuuteen ja matkailuun liittyvät yksittäiset Wuhan-koronavirustapaukset ovat Suomessa mahdollisia. Tautitapausten nopea tunnistaminen on tärkeää, jotta tehokkailla torjuntatoimilla voidaan vähentää jatkotartuntojen riskiä, sanoo tiedotteessa THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Koronavirukset ovat joukko viruksia, joita on todettu sekä ihmisillä että eläimillä. Ne aiheuttavat tavallisimmin lievän hengitystieinfektion. Vakavia tautitapauksia ovat aiemmin aiheuttaneet SARS ja MERS -koronavirukset.

Uusi koronavirus on geneettisesti SARS-koronaviruksen kaltainen. THL:n mukaan koronavirustartuntoja voidaan ehkäistä hyvällä käsihygienialla.

Maahan tulevien matkailijoiden kuumeseulonnan tehokkuudesta ei ole olemassa näyttöä eikä Maailman terveysjärjestö WHO sitä suosittele.

– Lentokentällä tehtävien seulontojen sijaan on parempi panostaa siihen, että tarvittaessa matkailijat ohjataan tutkimuksiin ja hoitoon, Puumalainen toteaa.