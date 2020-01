Koronavirusta on tavattu Euroopassa Ranskassa. Ranskan terveysministeri on vahvistanut, että maasta on löydetty kaksi sairastunutta. Ranskalaismedialle puhunut ministeri Agnes Buzyn kertoi tapausten löytyneen Bordeauxin alueelta sekä Pariisista, kertoo Independent.

Molemmat sairastuneet olivat matkustaneet Kiinaan.

Suomen koronavirusepäilyt osoittautuivat perjantaina alkuillasta vääriksi.