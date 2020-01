Koronavirukseen on kuollut jo 25 ihmistä Kiinassa – kymmenen kaupungin julkinen liikenne on keskeytetty

Tartunnan lähtökaupungissa Wuhanissa rakennetaan nopealla aikataululla uutta sairaalaa, johon tulee tuhat vuodepaikkaa tartunnan saaneiden hoitamiseksi. Uudenvuoden lomakausi alkaa tänään.

Tanja Nuotio

Koronavirukseen on kuollut Kiinassa jo 25 ihmistä, kertoo uutistoimisto Reuters. Yli 800 on sairastunut.

Kiina on tehnyt jälleen uusia toimenpiteitä viruksen torjumiseksi. Reutersin mukaan kymmenessä kaupungissa on keskeytetty julkinen joukkoliikenne. Useita temppeleitä on suljettu.

Lisäksi Wuhanissa rakennetaan nopeasti uutta sairaalaa tartunnan saaneiden hoitamiseksi. Wuhaniin nousee tuhannen vuodepaikan sairaala, virallinen Changjiang Daily kertoi perjantaina. Reutersin mukaan tavoitteena on saada laitos valmiiksi maanantaina.

WHO ei torstaina julistanut kansainvälistä hätätilaa, ja lopetti näin lyhyeen huolen, että tilanne riistäytyisi maailmanlaajuisesti. Kiinalle WHO kuitenkin on hätätilan julistanut.

Kiinan terveysviranomaiset pelkäävät tartuntojen määrän kasvavan, kun sadat miljoonat kiinalaiset matkustavat uudenvuodenlomalle. Lomakausi alkaa tänään perjantaina.

Viranomaiset ovat varotoimena käytännössä sulkeneet Wuhanin ja lähistöllä sijaitsevan Huanggangin miljoonakaupungit. Lisäksi liikkumista on rajoitettu useissa kiinalaiskaupungeissa.

Aiemmin tuntemattoman viruskannan epäillään ilmaantuneen laittomasti kaupitelluista villieläimistä Wuhanin torilla viime vuoden loppupuolella.

Koronaviruksen aiheuttamiin oireisiin kuuluvat kuume ja yskä monien muiden hengitystietulehdusten tapaan.

Asiantuntijat uskovat, että tämänkertaisen epidemian aiheuttaja ei ole niin vaarallinen kuin jotkin edelliset koronavirukset, kuten sars ja mers.

