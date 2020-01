Kolumni: Rotan vuosi alkaa uhkaavasti Kiinassa

Björn Ådahl

Kiinassa mielialat ovat yhtäkkiä muuttuneet. Vaikka kansa on jo jonkin aikaa tiennyt, että uudentyyppisen koronaviruksen aiheuttama keuhkokuume on levinnyt ympäri maata, harvat ovat pitäneet tilannetta vakavana.

Päätös asettaa Wuhanin jättiläiskaupungin asukkaat käytännössä matkustuskieltoon on saanut kiinalaiset hätkähtämään. Monet pelkäävät nyt taudin muodostuvan vastaavanlaiseksi epidemiaksi kuin yli 700 ihmistä tappanut keuhkokuume sars vuonna 2002.

Wuhanissa alkunsa saanut tauti ilmeni mahdollisimman huonoon aikaan. Sian vuosi vaihtuu rotan vuodeksi lauantaina, ja kiinalaista uutta vuotta edeltävällä viikolla sadat miljoonat ihmiset ovat palanneet kotipaikkakunnilleen viettääkseen pyhää perheidensä kanssa.

Olosuhteet taudin leviämiseen ovat siten olleet otolliset. Uuden viruksen on todettu tarttuvan ihmisestä toiseen, joten täpötäysissä junissa ja linja-autoissa tartuntavaara on ollut suuri.

Yli kymmenen miljoonan asukkaan Wuhan on eri rautateiden tärkeä solmukohta. Nyt junat eivät enää ota matkustajia sieltä, lentokenttä on suljettu ja julkista liikennettä on rajoitettu madollisimman paljon.

Monet kiinalaiset ihmettelevät, miksi Wuhan on pistetty saartoon vasta nyt, jos tautia kerran pidetään näin vaarallisena. Wuhanin kaupunginjohtaja onkin myöntänyt, että varotoimiin olisi pitänyt ryhtyä jo aiemmin.

Autonomisessa Hongkongissa epäillään kommunistipuolueen aluksi yrittäneen pitää taudin leviämistä salassa. Vaikka virustartuntoja vahvistettiin Japanissa ja Thaimaassa jo viime viikolla, kesti tovin ennen kuin yhdestäkään tapauksesta ilmoitettiin Kiinassa Wuhanin ulkopuolella.

Hongkongissa ollaan vielä katkeria siitä, että puolue piti kauan sarsin leviämistä salassa. Kun puolue vihdoin myönsi tilanteen vakavuuden, sarsiin oli kuollut lukuisia ihmisiä Hongkongissa ja useissa eri maissa.

Puolue vakuuttaa ottaneensa oppia sarsista. Kaikkia salailuun syyllistyviä tahoja uhataan ankarilla rangaistuksilla, mutta Hongkongissa puolueeseen ei silti luoteta.