Virkarikosoikeudenkäynti jatkuu Yhdysvalloissa – demokraateilla kaksi päivää aikaa perustella Trumpin viraltapanoa

Ida Kannisto

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäynti jatkuu tänään torstaina. Virkasyytteeseen joutuneen presidentin oikeudenkäynti alkoi senaatissa tiistaina. Demokraatit saavat esittää presidentin viraltapanoa puoltavia perusteluita kolmen päivän ajan eli perjantaihin asti. Lauantaina vuoro siirtyy Trumpin puolustukselle.

Oikeudenkäynnit jatkuvat koko viikon, vain sunnuntai on välipäivä. Virkarikosoikeudenkäynnin kestosta ei toistaiseksi ole tietoa. Käsittely voidaan saada päätökseen ensi viikolla tai se voi venyä helmikuulle, kertoo The New York Times.

Demokraatit syyttävät Trumpia siitä, että tämä painosti Ukrainaa tullakseen valituksi toiselle kaudelle presidentinvaaleissa tämän vuoden marraskuussa. Virkarikosoikeudenkäynnissä keskiviikkona demokraatit varoittivat, että Yhdysvaltojen arvovalta kärsii muiden maiden silmissä, jos senaatti ei tuomitse Trumpia.

Trump on koko tutkinnan ajan kiistänyt tiukasti tehneensä mitään väärää. Hän ei ole paikalla virkarikosoikeudenkäynnissä, vaan osallistuu Davosin talousfoorumiin Sveitsissä. Tiistaina Trump kommentoi Davosissa, ettei demokraateilla ole riittävästi todisteita, joiden turvin he voisivat osoittaa hänet syylliseksi ja panna viralta.

Kyseessä on historian kolmas presidentin virkarikosoikeudenkäynti Yhdysvalloissa. Virkarikosoikeudenkäynti on poliittinen, ei rikosoikeudellinen prosessi. Päätöksen presidentin viraltapanosta tekevät senaattorit.

Gallupien perusteella näyttää siltä, että virkarikostutkinta ei ole onnistunut keräämään suurta kiinnostusta amerikkalaisten keskuudessa. Tiistaina käynnistynyt oikeudenkäynti keräsi noin 11 miljoonaa ihmistä tv-ruutujen ääreen, kun taas marraskuussa tutkinnan ensimmäinen julkinen kuuleminen keräsi arviolta 13,8 miljoonaa katsojaa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Demokraatit tyrmäsivät todistajien vaihdon

Tiistaina republikaanienemmistöinen senaatti esti demokraattien yritykset kutsua todistajia oikeudenkäyntiin. Keskiviikkona demokraatit kieltäytyivät republikaanien ehdottamasta todistajien vaihdosta.

Vaihto olisi toiminut siten, että molemmat puolueet olisivat saaneet tuoda kuultaviksi valitsemiaan todistajia. Republikaanit olisivat voineet tuoda kuultavaksi esimerkiksi Joe tai Hunter Bidenin ja tiedustella näiltä Ukrainaan ja Bidenien työkuvioihin liittyviä asioita.

Demokraatit taas olisivat voineet kutsua todistajaksi muun muassa Yhdysvaltain entisen kansallisen turvallisuuden neuvonantajan John Boltonin.

Vaikka demokraatit haluaisivat tuoda paikalle lisää todistajia, vaihtokaupan hinta olisi ilmeisesti saattanut olla heille liian suuri.

Demokraattien todennäköinen presidenttiehdokas ja Yhdysvaltojen entinen varapresidentti Joe Biden sanoi keskiviikkona, ettei halua minkäänlaista roolia Trumpin virkarikosoikeudenkäynnissä. Lausunnolla Biden torppasi republikaanien mahdolliset halut saada Biden todistajaksi oikeudenkäyntiin.

Miksi demokraatit kieltäytyivät?

The Washington Postin kertoo kolme syytä sille, miksi Bidenien tuominen todistajiksi olisi tarkoittanut demokraateille merkittävää poliittista riskiä:

Ensinnäkin, Trumpin Ukraina-toimien tarkoituksena oli luoda kuvitteellisia epäilyjä siitä, että Biden teki jotain väärää, sillä mitään todisteita häntä tai hänen poikaansa vastaan ei ole esitetty. Kumman tahansa Bidenin todistaminen presidentinvaalikampanjoiden ollessa käynnissä nostaisi asian uudelleen valokeilaan vaikealla hetkellä: demokraatit joutuvat pian nimeämään ehdokkaansa marraskuun vaaleihin.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Toisaalta Bidenien lausunnot voisivat aiheuttaa demokraateille päänvaivaa. Joe Biden ei ole esiintynyt kovin vakuuttavasti tilanteissa, joissa Trumpin syytökset ovat nousseet esiin. Hän on suuttunut ja toisaalta myöntänyt, ettei Hunter toiminut kovin järkevästi työskennellessään ukrainalaisessa energiayhtiössä samaan aikaan, kun hänen isänsä toimi Yhdysvaltojen varapresidenttinä.

Sen sijaan Hunter Bidenin todistamista kutsutaan "Pandoran lippaaksi". Toisin kuin isänsä, Hunter ei ole poliitikko ja kokenut esiintyjä yleisön edessä. Yhdysvaltalaislehdistön mukaan Hunter Bidenin elämässä on monia sotkuja, jotka voisivat osoittautua kompastuskiveksi tai vaikeuttaa Joe BIdenin vaalikampanjaa.

Ennen kaikkea kumman tahansa epäonnistuminen sataisi Trumpin laariin, mitä demokraatit eivät halua.

Keskiviikkona, pian demokraattien päätöksen jälkeen myös Joe Biden sanoi kampanjoidessaan Iowassa, ettei hän halua millään tavalla osallistua virkarikostutkintaan.

Demokraatit tuskin luovuttavat tähän, sillä uutistoimisto Reutersin mukaan demokraattien odotetaan jatkavan pyrkimyksiä tuoda käsittelyyn uusia todistajia läpi oikeudenkäynnin. Senaatti voi järjestää asiasta äänestyksen.

Tutkinta alkoi syyskuussa

Demokraatit aloittivat virkarikostukinnan syyskuussa. Tutkinta johti virkasyytteen nostamiseen joulukuussa. Syytekohdat ovat vallan väärinkäyttö ja kongressin tutkinnan vaikeuttaminen.

Virkarikostutkinnan keskiössä on Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin heinäkuussa käymä puhelinkeskustelu, jonka aikana Trump pyysi Zelenskyitä aloittamaan tutkinnan Yhdysvaltojen entisestä varapresidentistä Joe Bidenista ja tämän pojasta Hunter Bidenista. Kumpaakaan vastaan ei kuitenkaan ole esitetty mitään todisteita.

Senaatin oikeudenkäynnissä Trump voitaisiin panna viralta, mikäli kaksi kolmasosaa senaattoreista olisi sitä mieltä, ettei Trump voi jatkaa presidenttinä. Koska senaatissa republikaaneilla on enemmistö, näyttää lähes varmalta, että Trump vapautuu syytteistä.

Republikaanit ovat sanoneet, että Trumpin käytös ei sovi Yhdysvaltain perustuslaissa määritellyn "vakavien rikosten ja väärinkäytösten" alle, mikä on Yhdysvaltain perustuslain mukainen peruste viraltapanolle.