Republikaanit ovat estämässä demokraattien pyrkimykset hankkia uusia todisteita – ennakoi Trumpille suotuisaa oikeudenkäyntiä

New York Timesin mukaan Trump on "karjunut" Twitterissä oltuaan ensin tunteja hiljaa. Historiallinen Trumpin virkarikosoikeudenkäynti on alkanut, ja The New York Timesin mukaan taistelun elementit vain lisääntyvät.