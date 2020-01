Koronavirus levisi Yhdysvaltoihin – Kiinasta saapuvia matkustajia seulotaan lentokentillä

Kiinasta leviävää uudentyyppistä koronavirusta on havaittu myös Yhdysvalloissa, kertoo Reuters.

Yhdysvaltain tautikeskus CDC raportoi, että virus todettiin Seattlessa Kiinasta Yhdysvaltoihin saapuneesta henkilöstä. Yhdysvaltain tautikeskus alkoi viime viikolla tarkastamaan Kiinasta saapuneita matkustajia lentokentillä ympäri maata.

Wuhanin kaupungista Kiinasta alkunsa saanut koronavirus on levinnyt Kiinan ja Yhdysvaltojen lisäksi Etelä-Koreaan, Thaimaahan ja Japaniin.

Kiinassa tautia on todettu Wuhanin lisäksi Pekingissä ja Shanghaissa. Tautiin on tähän mennessä tiedettävästi sairastunut satoja ihmisiä. Kiinalaisviranomaiset omat raportoineen kuudesta koronaviruksen aiheuttamasta kuolemantapauksesta.

Tautia on verrattu SARS-epidemiaan, joka tappoi maailmanlaajuisesti liki 800 ihmistä 2000-luvun alussa.

Taudin leviämisriskiä lisää ja tilannetta hankaloittaa se, että sadat miljoonat kiinalaiset valmistautuvat parhaillaan matkustamaan uudenvuoden loman viettoon.

Maailman terveysjärjestö WHO ottaa keskiviikkona kantaa siihen, julistaako se voimaan kansainvälisen hätätilan taudin johdosta. Näin on aiemmin tehty muun muassa ebolan ja sikainfluenssan suhteen. Jos julistus tulee, WHO voi tehokkaammin antaa tilannetta koskevia suosituksia ja esimerkiksi kansainvälistä rahoitusta voidaan kohdentaa torjuntatoimien tukemiseen.

