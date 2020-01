Isis valitsi itselleen uuden johtajan heti kun Baghdadi oli surmattu

Ilkka Timonen

Islamilainen valtio (Isis) -terroristijärjestö on tiedustelulähteiden mukaan valinnut uuden johtajan lokakuussa surmatun Abu Bakr al-Baghdadin tilalle. Guardian-lehti kertoo hänen olevan nimeltään Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi.

Salbi on yksi äärijärjestön perustajista ja hän on "kunnostautunut" muun muassa jesidi-vähemmistön vainoissa ja valvonut erilaisia operaatioita ympäri maailmaa.

Guardianin mukaan Salbi valittiin tehtävään vain muutama tunti Baghdadin surman jälkeen. Kuluneiden kuukausien aikana alueelliset ja läntiset vakoojat ovat pystyneet keräämään tietoja Salbista. Häntä pidetään Baghdadin kaltaisena kovana veteraanina, joka on ehdottoman lojaali Isisille.

Salbia pidetään yhtenä järjestön vaikutusvaltaisimmista ideologeista. Hän syntyi Irakissa turkmeeniperheeseen Tal Afarin kaupungissa. Hän on yksi harvoja ei-arabeja Isisin johdossa.

Mies opiskeli islamilaiseksi oppineeksi, hänellä on tutkinto Mosulin yliopistosta. Hän antoi myöhemmin uskonnollisia määräyksiä, joiden perusteella jesidien kansanmurha saatettiin aloittaa. Jesidit eivät ole islaminuskoisia.

Yhdysvaltain joukot pidättivät Salbin vuonna 2004 ja hän vietti jonkin aikaan Camp Buccan vankilassa, missä hän tapasi Baghdadin. Salbilla on ainakin yksi poika.

Isis on tällä hetkellä uudelleenryhmittymisen vaiheessa sen jälkeen kun se menetti viimeisetkin hallussaan olevan maa-alueet Irakissa ja Syyriassa sitä vastaan taistelleille kansainvälisille joukoille.

Kurdijoukot ovat varoittaneet Isisin alkaneen tehdä uusia hyökkäyksiä Irakin keski- ja pohjoisosissa. Isis sanoo tehneensä 106 iskua 20.–26. joulukuuta välisenä aikana kostaakseen Baghdadin kuoleman. Samana päivänä kuin Baghdadi surmattiin, tapettiin myös Isisin propagandajohtaja Abu Hassan al-Muharij.

Salbia on etsitty paitsi Irakista ja Syyriasta, myös Turkista, missä hänen veljensä Adel Salbi elää. Veli edustaa siellä poliittista puoluetta nimeltä Turkmeenien irakilainen rintama.

Yhdysvaltain ja kurdiviranomaisten mukaan sadat tai ehkä jopa tuhannet Isis-taistelijat ovat uudelleenryhmittyneet harvaan asutuille alueille Kurdistanin alueen ja muun Irakin rajaseuduille, kertoo New York Times.

Alue on huonosti valvottu, sillä kurdit ja irakilaiset kiistelevät sen hallinnasta. Viime viikkoina Isis-taistelijat ovat lisänneet hyökkäyksiään Koillis-Irakissa Diyalan maakunnassa lähellä Iranin rajaa.

– Heillä on hyvät sotilaalliset suunnitelmat, he hyökkäävät silloin kuin sitä ei osata odottaa, he muodostavat todellisen uhkan ihmisten elämälle, sanoi New York Timesille majuri Aram Darwani, joka komentaa kurdien peshmerga-joukkoja alueella.

Osa Isis-taistelijoista pitää matalaa profiilia "nukkuvina soluina" Raqqan kaltaisissa kaupungeissa Syyriassa odottaen puhelinsoittoa, joka määrää hyökkäyksestä.

Isis ei kuitenkaan ole enää sellaisessa asemassa, että se voisi vallata itselleen omia alueita.

– Nämä ihmiset piileskelevät. He tulevat esiin vain yöllä aiheuttamaan vahinkoa ja räiskimään. Vallankumousta ei voi ajaa tai luoda omaa kalifaattia, mikäli muuhun ei pysty, sanoi Irakissa olevaa Yhdysvaltain johtamaa koalitiota komentava prikaatinkenraali William H. Seely III.