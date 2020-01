Ranskan äärioikeistolaisen puolueen johtaja Marine Le Pen haluaa asettua ehdolle vuoden 2022 presidentinvaaleissa

Ida Kannisto

Ranskan äärioikeistolaisen Kansallinen liittouma -puolueen johtaja Marine Le Pen ilmoitti torstaina aikeistaan asettua ehdolle Ranskan presidentinvaaleissa vuonna 2022.

– Päätökseni on tehty, Le Pen sanoi torstaina lehdistötilaisuudessa.

Vaaleihin on aikaa vielä yli kaksi vuotta. Le Pen perusteli varhaista ilmoitustaan sillä, että hän haluaa antaa maalleen "toivon viestin", kertoo The New York Times.

Le Pen aloitti Kansallinen liittouma -puolueen puheenjohtajana vuonna 2011 ja on sen jälkeen toiminut tehtävässä lähes koko ajan. Le Pen on toiminut myös europarlamentaarikkona ja kansanedustajana.

Hänet tunnetaan maahanmuuttoa ja EU:ta kritisoivista lausunnoistaan ja häntä on syytetty rasismista. Le Penin isä Jean-Marie Le Pen toimi vuosikymmenten ajan puolueen johtajana. Puolue tunnettiin aikaisemmin n imellä Kansallinen rintama.

– Liikkeemme mahtavuus on se, että teemme kansalaisista poliittisen elämän toimijoita, Le Pen sanoi Twitterissä saksalaisen Deutsche Wellen mukaan.

Ilmoitus vaalikilpaan lähtemisestä ajoittuu hetkelle, jona istuva presidentti Emmanuel Macron kärsii epäsuosiosta. Macronin ajamat talousuudistukset ovat synnyttäneet lakkoja ja Macronia vastustavat keltaliivit ovat järjestäneet lukuisia mielenosoituksia.

Le Pen sanoi torstaina edustavansa "suurta muutosta maansa palauttamiseksi jaloilleen" ja "kansallisen yhtenäisyyden" luomiseksi, kertoo muun muassa The New York Times. Le Penin johtaman Kansallinen liittouma -puolueen on vielä hyväksyttävä ehdokkuus vuoden 2021 puoluekokouksessa.

Politico-julkaisun mukaan Le Pen perusteli päätöstään lehdistötilaisuudessa myös sanomalla, ettei hän halua antaa Macronin asettua ehdolle yksin. Macronin kausi päättyy keväällä 2022.

Mikäli Marine Le Pen valitaan puolueensa presidenttiehdokkaaksi, vaaleista tulee jo kolmas kerta, kun Le Pen on tavoitellut paikkaa maansa johdossa.

Edellisissä vaaleissa vuonna 2017 Le Pen selvisi vaalien toiselle kierrokselle, mutta hävisi vastaehdokkaalleen Emmanuel Macronille. Le Pen oli ehdolla myös vuoden 2012 presidentinvaaleissa, mutta ei selvinnyt toiselle kierrokselle.