Kolumni: Iran saa roistonsa varmasti vankilaan, mutta on kokonaan eri asia, keitä he ovat

Daniel Wallenius

Iran tiedotti tiistaina tehneensä ensimmäiset pidätykset liittyen ukrainalaisen matkustajakoneen alasampumiseen. Maa ei kertonut, keitä on pidätetty ja kuinka paljon, mutta sanoi, että pidätyksiä on tehty kattavan tutkinnan jälkeen.

Pian tämän jälkeen julkisuuteen tuli tieto ainakin yhdestä pidätetystä, nimittäin ohjusiskun videokuvanneesta henkilöstä. Häntä epäillään kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä rikoksista.

Videon julkaissut Lontoossa asuva iranilainen toimittaja kuitenkin sanoo, että viranomaisilla on hallussaan väärä henkilö. Hänen lähteensä on vapaalla jalalla ja turvassa.

Matkustajakoneen pudottaminen on Iranilta sen luokan töppäys, että maan on pakko näyttää ulkomaailmalle tekevänsä jotain. Hallinnon silmissä todellinen rikollinen on kuitenkin se, joka paljasti emämunauksen maailmalle.

Viikonloppuna Iranista kantautui uutisia myös toisesta pidätyksestä, kun viranomaiset ottivat kiinni Britannian Teheranin-suurlähettilään Rob Macairen.

Macairen mukaan hänet pidätettiin pian sen jälkeen kun hän oli laskenut kynttilän lennon uhrien muistolle. Hän oli pidätettynä vain lyhyen aikaa, ja kyseessä oli ilmeisesti vahinko.

Vahinko ei kuitenkaan estänyt sitä, että Iran syytti häntä tiistaina Iranin sisäisiin asioihin sekaantumisesta ja vaati häntä poistumaan maasta. Samana päivänä Iranin hallinnon kannattajat jo polttivatkin pahvista Macaire-figuuria Yhdysvaltojen lipun rinnalla Teheranin kaduilla.

Iranin hallinto on niin vahva, että alasampumisen syylliset kyllä saadaan kiinni ja tuomiolle. On kokonaan toinen asia, kuka on tehnyt Iranin mielestä sen rikoksen, joka on lopulta tuomion arvoinen.