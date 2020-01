Australian jättipalojen savut matkustavat maailman ympäri

Lea Peuhkuri, Reuters

Australian massiivisten palojen aiheuttamat savut kulkeutuvat parhaillaan maailman ympäri ja saapuvat pian takaisin Australiaan.

Yhdysvaltain Nasan tiedosta uutisoi muun muassa BBC.

Nasan mukaan palojen savut tekevät ainakin yhden kierroksen maailman ympäri.

Tuhoisat pensaspalot ovat raivonneet Australian itärannikolla jo kuukausia. Ainakin 28 ihmistä on kuollut ja yli 2 500 kotia on tuhoutunut. Kyseessä on yksi maan rajuimpia palokausia mitatussa historiassa.

Nasan mukaan viimeaikaiset palot ovat olleet niin valtavia, että ne ovat tuottaneet "poikkeuksellisen suuren" määrän ukkosmyrskyjä. Savua on noussut stratosfääriin, jopa 17,7 kilometrin korkeuteen, jolloin se voi kulkeutua tuhansien kilometrien päähän.

Australian paloista savua on edennyt ensin Tyynellemerelle. Uudenvuoden aikaan savuja havaittiin Etelä-Amerikassa, jossa taivas muuttui osin utuiseksi. Uudessa Seelannissa palot ovat heikentäneet merkittävästi ilmanlaatua.

Australian suurkaupungeissa – muiden muassa Sydneyssä, Canberrassa ja Adelaidessa – läheiset pensaspalot ovat ajoittain huonontaneet ilmanlaadun jopa vaaralliseksi.

Melbournessa, joka on Australian toiseksi suurin kaupunki, kärsitään parhaillaankin palosavuista. Victorian osavaltion terveysjohtaja Brett Sutton kuvaili Reutersin mukaan, että Melbournessa ilmanlaatu oli "huonointa maailmassa" tiistaina.

Vaikka sää on viilentynyt tällä viikolla Australiassa, ainakin 180 paloa roihuaa yhä Victorian ja Uuden Etelä-Walesin osavaltioissa. Keskiviikosta eteenpäin paloalueille ennustetaan sateita.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tuoreen selvityksen mukaan "ei ole epäilystäkään" siitä, että ilmastonmuutos lisää maastopalojen riskiä eri puolilla maailmaa. Näin sanoi Reutersille Colin Prentice, joka on johtaja maastopaloihin ja ympäristöön keskittyvässä Leverhulmen keskuksessa Imperial College Londonissa.

Prentice kuului brittiläiseen tutkijajoukkoon, joka kävi läpi 57 tieteellistä tutkimusta. Niiden mukaan ilmaston lämpeneminen lisää kuumaa ja kuivaa ilmaa ja siten maastopaloille otollisia olosuhteita. Niin sanotut palosää-jaksot ovat lisääntyneet ja muuttuneet aiempaa ankarimmiksi.

– Australian on mitattu lämmenneen yli (celsius)asteen. Palojen syntyminen on hyvin, hyvin altis lämpötilasta, Prentice kertoi Reutersille.

Tutkijat varoittavat, että jättipaloista voi tulla tulevaisuudessa normaali ilmiö, jos kasvihuonepäästöjä ei rajoiteta pian.

– Emme pysty peruuttamaan ilmastonmuutosta millään ajateltavissa olevalla aikataululla. Joten nykyiset olosuhteet eivät mene pois, sanoi Reutersille yksi selvityksen tekijöistä Richard Betts, ilmastovaikutusten tutkimuksen johtaja Britannian ilmatieteenlaitoksen Hadley-keskuksesta.

Australian pääministerin Scott Morrisonin hallitusta on arvosteltu rajusti useiden viikkojen ajan sekä palokatastrofin hoidosta että toimettomuudesta ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

Viimein sunnuntaina Morrison ehdotti selvityksen tekemistä paloista.