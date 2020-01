Ukraina vaatii Iranilta korvauksia ohjusiskusta – Teheranin protestissa vaadittiin ajatollahin eroa

Vast: Vastuu & kanto

Ei tuosta tietenkään sotilaille mitään seuraa eikä voikaan seurata koska he toimivat täysin oikein tilanne huomioiden. Tosi paikassa on vain sekunteja aikaa tehdä laukaisu päätös eikä kukaan siinä tilanteessa ala miettiä mistä on kyse. Kun omia sota koneita ei ole ilmassa niin kaikki muut on vihollisia.Jonkun muun tehtävä on selitellä miksi kone päästettiin lähtemään vaikka ilmeinen vastaiskun uhka oli olemassa.