Australiassa vuosi vaihtui surullisissa tunnelmissa

Australiassa New South Walesin ja Victorian alueilla tuhannet ihmiset ovat vankeina rannalla tulipalon estäessä liikkumisen. Paikallisten uutislähteiden mukaan kolme ihmistä on kuollut ja neljä ihmistä on kateissa. Yhteensä Australian palot ovat vaatineet jo 12 ihmisen hengen, kertoo BBC.