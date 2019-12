Australian pääministeri joutui astumaan palaneelle maalle – erovaatimukset kiihtyvät

Lea Peuhkuri

Lomaileminen on ollut koitua Australian pääministerin Scott Morrisonin kohtaloksi.

Morrison vietti aiemmin joulukuussa Havaijilla perhelomaa samaan aikaan, kun kotimaassa pensaspalot aiheuttivat kahden vapaaehtoisen sammuttajan kuoleman ja suurta tuhoa.

Morrison joutui keskeyttämään vapaansa. Hänen paluunsa ei ole kuitenkaan tukahduttanut kritiikkitulvaa.

Sosiaalisessa mediassa vaaditaan hänen eroaan ja hänelle naureskellaan muun muassa hahmona, joka istuu palaneessa metsässä ja pitää kivihiilen palaa "rakkaana".

Australiassa yli neljä miljoonaa hehtaaria maastoa on palanut ja yhdeksän ihmistä on kuollut sitten syyskuun. Maan eteläosissa raivoavat yhä hallitsemattomat palot. Viininviljelyaluetta on palanut, samoin maan suurimman kaupungin Sydneyn ympäristöä.

Joulukuussa maassa tehtiin kahdesti lämpöennätys, viimeisin oli 41,9 celsiusastetta.

Arvostelun kärkeen on noussut etenkin Morrisonin konservatiivihallituksen toimet ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

Australia on yksi maailman pahimpia ilmastopäästöjen tuottajia asukasta kohden. Se on kovasti riippuvainen kivihiilellä tuotetusta energiasta.

Australia on luvannut leikata hiilidioksidipäästöjä 26 prosentilla vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä, mutta Morrisonia on arvosteltu tyhjistä lupauksista.

Morrision pyysi anteeksi lomailuaan ja sanoi, että hänen hallituksensa on tosissaan ilmastonmuutoksesta.

– Meillä on 3,5 miljardin dollarin ilmastorahasto. Maahamme tehdään jatkuvasti uusiutuvien energiamuotojen investointeja, Morrison sanoi News.com.au-sivuston mukaan.

Morrison ei kuitenkaan aio perua uuden, maailman suurimpiin kuuluvan kiviihiilikaivoksen avaamista.

– En aio tuhota työpaikkoja, jotka eivät pysty muuttamaan lämpötilaa, vaan vievät ihmisten elannon.

Morrisonista, 51, tuli pääministeri viime vuonna. Hän vahvisti asemansa toukokuun vaaleissa.

Hän on konservatiivi, jota pidetään taitavana ja pragmaattisena poliitikkona. Morrison muun muassa vastusti lakiehdotusta samaa sukupuolta olevien avioliitoista, mutta ei osallistunut näkyvästi asiaa koskevaan debattiin. Hän myös jätti äänestämättä laista.

Morrison tuli Australiassa tunnetuksi maahanmuuttoministerinä, joka toimeenpani tarmokkaasti maan kiistanalaista turvapaikanhakija-politiikkaa.

Morrison ei hievahtanut asemissaan, vaikka esimerkiksi viranomaistoimien läpinäkyvyyttä Australian ulkopuolella sijaitsevissa kiinniottokeskuksissa arvosteltiin.

Morrison on poliisin poika, joka kasvoi Sydneyssä. Hän tapasi vaimonsa Jennyn 21-vuotiaana, ja parilla on kaksi lasta. Morrison käy helluntalaiskirkossa.

Morrisonin kerrotaan kiinnostuneen politiikasta varhain. Hän ehti työskennellä valtion turismivirastossa ennen kuin asettui ehdolle valtakunnanpolitiikkaan vuonna 2007.

Lähde: Reuters