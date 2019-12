Dubai vetää kansainvälisiä kasvuyrittäjiä ja itsetietoisia huippukokkeja toteuttamaan unelmiaan

Dubai

Päivi Arvonen

Kun kaupunki pääsee kovaan maineeseen ja kasvun makuun, raha alkaa tulla rahan luokse.

Dubai on kansainvälisille yrittäjille kuin buffet-pöytä, jossa voi maistella eri maiden markkinoita. Arabiemiraatti houkuttelee kasvuyrityksiä paitsi rahoituksella myös tarjoamalla vertaistukea ja innovatiivisia verkostoitumismahdollisuuksia.

Rahoituksen saaminen ei Dubaissa ole kasvuyritykselle ongelma, kunhan liike-idea on kiinnostava.

– Usein epäonnistumisen syynä on epäonnistumisen pelko. Syynä voi olla myös se, etteivät rahoittajat ja yritykset kohtaa, sanoo Dubain kauppakamarin yritysosaston johtaja Natalia Sycheva.

Kauppakamari on yksi lukuisista Dubain toimijoista, jotka tarjoavat aloittaville kasvuyrityksille tietoa ja verkostoja kasvuun sekä sopivien rahoittajien löytämiseen.

Dubain kasvuyritysten kirjo on yhtä kansainvälinen kuin kaupungin asukasprofiilikin.

– Tänne on helppo tulla ja löytää virallisten verkostojen ulkopuoleltakin maanmiehiä, joilta kysyä asioita. Ihan yhtä lailla olisi pitänyt opetella uutta, jos olisin lähtenyt Berliinistä Dubain sijaista Wieniin, sanoo Dubaissa kolme vuotta Hotel Data Cloud -yritystä kehittänyt Gregor Amon.

Monia menestyneitä kasvuyrittäjiä yhdistää se, että aluksi heidän ideaansa pidettiin hulluna.

– Jätimme vakaan ja vauraan uramme pankkiireina ja hyppäsimme kehittämään uudenlaista hakukonetta haastamaan Googlen. Nykyään kehittämämme Meekd on maailman viidenneksi suurin hakukone, kertovat Meekd:n perustajat Sameer Nath ja Muhannad AlDarrai.

Emiraattitaustainen AlDarrai korostaa, että Dubaissa pärjää, kunhan sopeutuu Dubain suurimpaan haasteeseen eli kuumuuteen.

Ansioitunut kokki Tom Arnel saapui Dubaihin Australiasta vuonna 2010. Nyt hän omistaa kuusi suosittua kahvilaa.

Kun Muhammed Mekki valitsee hakemusten perusteella kasvuyrittäjiä verkostoonsa, hän katsoo ensimmäisenä asennetta. Mekki perusti vuonna 2013 teknologia-alan kasvuyritysten koulutus- ja sparrausverkoston Astrolabin.

– Idea voi olla kuinka hyvä tahansa, mutta jos yrittäjän asenne on väärä, hän ei menesty. Ensisijaista on olla hyvä yhteisön jäsen, koska yhdessä olemme enemmän,

Kuudessa vuodessa Astrolab on auttanut ja kouluttanut yli 3 000 yritystä Yhdistyneissä Arabiemiraateissa ja naapurimaassa Saudi-Arabiassa. Rahoitusta Astrolabin yritykset ovat keränneet yhteensä yli 120 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

– Dubai on erinomainen toimipaikka yrityksille, jotka haluava päästä Lähi-idän, Pohjois-Afrikan ja Aasian markkinoille. Tänne on helppo saada työntekijöitä. Yhteydet ovat hyvät, ja tietyillä alueilla tarjottava verovapaus on iso plussa, Mekki sanoo.

Muun hyvän lisäksi myös viihtyvyys paranee. Dubai tarjoaa ravintoloita yhä useampaan makuun.

Dubaissa on satoja suosittuja kahviloita, joissa on rento ilmapiiri, tarjolla oman leipomon tuotteita ja osassa kahvipaahtimokin. Kuusi vuotta sitten tämäntyyppisiä kahviloita ei vielä ollut.

Australialaissyntyinen ansioitunut kokki Tom Arnel tuli töihin Dubaihin vuonna 2010. Kansainvälisiin huippuravintoloihin menemisen sijasta hän päätti perustaa oman kahvilan, synnyinkaupunkinsa Melbournen tyyliin.

– Halusin luoda hyvän ruuan ja hyvän kahvin kahvilan, jossa ei ole yhtään Dubain glitteriä ja glamouria, vaan rehellistä ruokaa ja erinomainen, ystävällinen palvelu, Arnel kertoo ensimmäisen kahvilan, vuonna 2013 perustetun Tom & Sergen ideasta.

Nykyään Arnelilla on kahviloita Dubaissa kuusi, ja niissä käy kymmeniä tuhansia asiakkaita kuukaudessa. Lounasaikaan kahvilat ovat täpötäynnä. Työntekijöitä on 250 ja he tulevat 30:stä eri maasta.

– Luomu- ja lähituotteiden kysyntä on suurta. Meillä on yhä enemmän myös vegaanivaihtoehtoja, Arnel kertoo.

Arnelin konseptia matkivia kahviloita on syntynyt Dubaihin satoja.

– Tämä oli minun unelmani ja olen sen nyt saavuttanut, 40-vuotias Arnel sanoo.

Yksi Dubain suurista unelmista on koko maailmaa hätkäyttävän maailmannäyttelyn, Expo 2020:n järjestäminen.

Kaupungin laitamilla paiskii töitä noin 40 000 työntekijää ympäri vuorokauden. Pääosin Intiasta, Pakistanista ja Bangladeshista tulleet rakennusmiehet tekevät työtä kuutena päivänä viikossa, jotta lokakuussa avautuva Expo 2020 saisi tarvittavan komeat kulissit.

Koska Arabiemiraattien maine on maailmalla kärsinyt heikoista työehdoista, maailmannäyttelyn rakennustöitä ohjaavat tiukat säännöt.

Rakentajat tekevät kuuden päivän työviikkoa, ja kuukaudessa pitää olla kaksi vapaata perjantaita eli paikallista viikon pyhäpäivää. Työntekijöillä on oikeus 30 palkalliseen vapaapäivään vuodessa.

Useimmat työantajat järjestävät työntekijöilleen majoituksen ja kuljetuksen työpaikalle. Yhdensuuntainen työmatka Expo 2020 -rakennustyömaalle ei saa kestää tuntia kauempaa. Suurimmalla osalla Expo 2020 -rakennustyömaan työntekijöistä päivittäinen työmatka on vain 20 minuuttia yhteen suuntaan, kertoo Expo 2020:n tiedottaja sähköpostitse.

Yhdistyneiden Arabiemiraattien työlainsäädäntö ei määrittele minimipalkkaa, mutta lain mukaan palkan tulee riittää elinkustannuksiin.

Vuonna 2016 maassa astui voimaan palkkaturvajärjestelmä, joka velvoittaa työantajat maksamaan palkan aikataulun mukaisesti.

Myöhästyneistä maksuista seuraa työantajalle sanktioita. Säädös antaa valtiolle mahdollisuuden käyttää palkkojen maksamiseen rahasummaa, joka on otettu pankkitilin takuuksi. Takuusummalla voidaan myös avustaa siirtymistä toisen työnantajan palvelukseen.