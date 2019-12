Turkki aikoo puuttua asein Libyan sisällissotaan – sisällissodan ratkaisu karkaa yhä kauemmas

Petteri Lindholm

Turkin suunnitelma sotilaiden lähettämisestä Libyaan pitkittää maan sisällissotaa ja lisää laajan sotilaallisen konfliktin uhkaa.

Näin arvioi Lähi-idän asiantuntija, Ulkopoliittisen instituutin (Upi) vanhempi tutkija Wolfgang Mühlberger.

– Jos Turkki todella lähettäisi sotilaitaan Libyaan, toista puolta tukeva Egypti saattaisi lähettää vastauksena omiaan. Seurauksena olisi todennäköisesti sotilaallisen tilanteen vaikea eskalaatio tai Libyan alueellinen jakaminen. Varmaa olisi ainakin siviilien kärsimys, Mühlberger sanoo.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoi torstaina, että maa aikoo lähettää sotilaitaan auttamaan Libyan kansainvälisesti tunnustettua hallitusta.

Turkin parlamentin on vielä vahvistettava päätös, kun se palaa istuntotauoltaan tammikuun 7. päivä.

Libya sisällissodassa vuodesta 2011

Libyan sisällissota juontaa juurensa vuoteen 2011, jolloin kapinallisryhmät syrjäyttivät ja tappoivat maata vuodesta 1969 hallinneen diktaattori Muammar Gaddafin.

Gaddafin syrjäyttämisen jälkeen kapinalliset jatkoivat keskinäisiä kahinoitaan, ja maa on ollut vuosien ajan jakautunut ja epävakaa.

Virallisesti Libyassa pitää valtaa pääkaupunki Tripolissa istuva, YK:n välityksellä vuonna 2016 nimetty "sovintohallitus", jota johtaa bisnestaustainen Fayez al-Seraj. Turkin lupaamat sotilaat matkaisivat tukemaan hallituksen joukkoja.

Toisella puolella konfliktissa on sotamarsalkka Khalifa Haftarin johtamat joukot, joiden taustalla on Libyan itäosien kilpaileva hallinto.

Haftarin joukot pitävät hallussaan valtaosaa Libyan maa-alueista ja öljykentistä.

Huhtikuusta lähtien Haftar on yrittänyt vallata pääkaupunki Tripolia, mutta taistelut ovat jumiutuneet asemasotavaiheeseen kaupungin edustalle.

Sotilaiden vienti saattaa tyssätä käytännön hankaluuksiin

Mitään nopeaa ratkaisua Libyan sisällissotaan ei ole näköpiirissä.

Sotamarsalkka Haftarin joukkojen jämähtäminen Tripolin ulkopuolelle on Upin Mühlbergerin mukaan selkeä osoitus siitä, että pääkaupungin valtaaminen on joukoille tällä hetkellä liian suuri pala haukattavaksi.

Toisaalta Turkin mukaantulo ei myöskään riittäisi kääntämään tilannetta hallituksen eduksi, Mühlberger sanoo.

– Turkin pitäisi tuoda Libyaan valtava joukko sotilaita pitkäksi aikaa, jos se haluaisi muuttaa koko sisällissodan suunnan.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Erdoğanin torstainen ilmoitus sotilaiden lähettämisestä on jatkoa Turkin ja Libyan marraskuussa solmimille sopimuksille sotilasavusta ja maiden välisestä aluevesirajasta. Libyan hallitus on jo saanut Turkilta sotakalustoa.

Suuren sotajoukon vienti Libyaan on Mühlbergerin mukaan silti epätodennäköistä. Esteenä on jo pelkästään se, että turkkilaissotilaita on vaikea kuljettaa Libyaa.

Libya on YK:n asevientikiellossa, ja Välimereltä on käännytetty Libyaan matkanneita aluksia. Tripolissa taas on vain yksi lentokenttä, jonne suunnattuja kuljetuksia Haftarin joukkojen olisi helppo häiritä.

– Todennäköisempää on, että Erdoğan veisi Libyaan jonkin verran sotilaita, minkä varjolla Turkki pääsisi vankemmin Libyaa koskeviin neuvottelupöytiin, Mühlberger arvioi.

Ulkovaltojen tulisi löytää sopu

Libyan konfliktissa on kyse jälleen yhdestä sijaissodasta.

Siksi sen ratkaisu edellyttää, että sodan osapuolia tukevien ulkomaisten tahojen pitäisi löytää sopu, Mühlberger toteaa.

Sotapäällikkö Haftarin joukkoja tukevat muun muassa Venäjä, Egypti, Arabiemiraatit ja Ranska. Hallituksen takana ovat ainakin Turkki, Italia ja Qatar.

Upin Mühlberger sanoo, että erityisesti Egyptin ja Turkin pitäisi löytää yhteisymmärrys Libyan tilanteesta, mutta lähiaikoina sellaista on turha odottaa. Molemmilla mailla on Libyassa tuntuvia taloudellisia intressejä.

YK:lla oli suunnitelma Libyan vakauttamiseksi, mutta se lensi roskikseen keväällä, kun Haftar aloitti yritykset Tripolin valloittamiseksi.

– Tällä hetkellä osapuolten välillä pyritään pitämään keskusteluyhteys auki, mikä auttaa pitkällä aikavälillä, muttei juurikaan lyhyellä, Mühlberger sanoo.

Viime kuukausina epävakautta ovat lisänneet uudet Libyaan saapuneet palkkasoturit, jotka taistelevat Tripolin hallitusta vastaan sotapäällikkö Haftarin joukkojen rinnalla.

Pelkästään Sudanista maahan on saapunut ainakin 3 000 palkkasoturia, sanoi brittilehti The Guardianille jouluviikolla puhunut palkkasoturi, joka kuuluu Sudanin kapinallisiin.

– Olemme täällä, että saisimme aseita ja muuta kalustoa, jotta voimme palata myöhemmin Sudaniin, palkkasoturi kertoi lehdelle.

Venäläisen palkkasotilasorganisaatio Wagnerin joukkoja on myös Libyassa muutama tuhat.