Taneli Koponen

Bek Air-yhtiön lentokone on törmännyt maahan Almatyn kaupungin lähellä Kazakstanissa perjantaiaamuna paikallista aikaa. Viranomaisten mukaan ainakin 14 ihmistä on kuollut. Lisäksi 22 ihmistä on joutunut sairaalahoitoon vakavasti loukkaantuneina.

Turmakoneessa oli 93 matkustajaa ja viisi miehistön jäsentä. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Kazakstanin siviili-ilmailukomitean mukaan kyseessä oli Fokker 100-lentokone, joka menetti korkeutta lentoon lähdössä, törmäsi betoniaitaan ja lopulta kaksikerroksiseen rakennukseen.

Onnettomuudesta pelastunut kertoi kuulleensa pelottavan äänen koneen alkaessa menettää korkeuttaan. Hänen mukaansa kone lensi kallistuneena.

– Kaikki oli kuin elokuvasta: kirkunaa, huutoa ja ihmiset itkivät, hän sanoi Tengrinews-uutissivustolla.

Lentokentälle törmäyksen jälkeen matkustanut Reutersin toimittaja kertoo, että alueella vallitsi sankka sumu. Lentoyhtiö Bek Airia ei tavoitettu kommentoimaan koneen putoamista. Viranomaiset eivät ole toistaiseksi esittäneet arvioita mahdollisista onnettomuuden syistä.

Kazakstanin presidentti Kassym-Jomart Tokayev on twiitannut surunvalittelunsa uhreille ja heidän perheilleen. Hänen mukaansa vastuulliset tulevat kohtaamaan kovan lainmukaisen rangaistuksen.

Ilmailukomitea on ilmoittanut keskeyttävänsä väliaikaisesti lennot vastaavilla koneilla.