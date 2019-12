Useita kuollut Filippiineille iskeneessä taifuunissa

Joulupäivänä Filippiineille iskenyt Phanfone-taifuuni on tappanut useita ihmisiä. Uhrien määrästä on vaihtelevaa tietoa ja tiedonkulkua vaikeuttaa netti- ja puhelinkatkokset. Sky Newsin mukaan kuolleita on ainakin 20.

Yli 58 000 ihmistä on evakuoitu. Kuolleiden määrä on suurin Iloilon ja Capizin provinsseissa.