Ruotsi rakentaa uutta rautatietä Perämeren rannikon kaupunkeihin, joista junaliikenne loppui vuosikymmeniä sitten

Tausta

Ruotsilla valtavat rautatiehankkeet

Norrbotniabana on yksi osa Ruotsin hallituksen kunnianhimoisesta rautateiden ja maanteiden investointiohjelmasta, jota toteutetaan vuosina 2018–2029. Sen hinta on noin 70 miljardia euroa.

Pääosa, noin 60 miljardia, on varattu rautatiehankkeisiin. Ruotsi parantaa rahoilla Norrbotniabanan lisäksi rautateiden tasoa Tukholmasta Malmöhön ja Göteborgiin, että niillä voidaan liikennöidä suurnopeusjunilla.

Norrbotniabana tarkoittaa puolestaan kokonaan uuden rautatieyhteyden rakentamista Ruotsin rannikkoa pitkin Uumajasta Luulajaan. Sen pituus on 270 kilometriä. Rata tehdään sellaiseksi, että henkilöjunien nopeus on 250 kilometriä tunnissa ja tavarajunien 120 kilometriä tunnissa. Nykyinen ratayhteys on mutkainen ja kulkee kaukana sisämaassa.

Radan rakentaminen on alkanut Uumajasta viime vuonna. Kyse on 12 kilometrin pituisesta rataosuudesta, jonka hinta on noin 17 miljoonaa euroa. Norrbotniabanan kokonaiskustannukset ovat noin 2,9 miljardia euroa

Norrbotniabanassa tavoitteena on saada 30 prosenttia rakentamisen rahoituksesta EU:lta. Suunnittelukustannuksiin EU-rahaa on jo saatu 50 prosenttia.