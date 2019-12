Rikosepäilytkään eivät ole kaataneet 30 vuotta hallinnutta latvialaispormestaria – Yhdysvaltojen pakotteet voivat nyt tehdä urasta lopun

Markus Kuokkanen

Riika

Latvialainen pikkukaupunki Ventspils joutui tällä viikolla kansainvälisen rötösherrajahdin polttopisteeseen. Yhdysvallat asetti sen pormestaria vastaan pakotteita, jotka uhkaavat pysäyttää myös Ventspilsin sataman toiminnan.

Yhdysvallat tiedotti maanantaina, että se lisää korruption vastaiselle pakotelistalle pormestari Aivars Lembergsin sekä hänen kontrolloimansa organisaatiot, joihin kuuluu myös Ventspilsin satama.

Pakotteet estävät esimerkiksi pankkipalveluiden käytön. Venstpilsin satama pystyy jatkamaan toimintaansa kuukauden ajan ja Latvian hallitus yrittää nyt järjestää sen pois pakotelistalta. Se käynnisti pikavauhtia uudistuksen, joka siirtää sataman valtion kontrolliin ja pois Lembergsin vaikutusvallan piiristä.

Aivars Lembergs on Latvian kuuluisin oligarkki, joka on Latviassa syytteessä esimerkiksi lahjonnasta ja rahanpesusta. Oikeudenkäynti tuntuu kuitenkin venyvän loputtomasti — se on kestänyt jo yli kymmenen vuotta.

Latvian oligarkkien valta juontaa juurensa 90-luvulle, jolloin Latvia itsenäistyi ja muutamille liikemiehille kertyi yksityistämisprosessissa suuria omaisuuksia. Vuosituhannen vaihteessa Lembergsin ja kahden muun oligarkin peitelty vaikutusvalta oli Latviassa niin laaja, että korruption tutkijat kuvailivat tilannetta käsitteellä "state capture" eli valtion kaappaus. Se tarkoittaa, että oligarkit pystyivät ohjailemaan valtion instituutioita ja yhtiöitä palvelemaan omia etujaan.

Ventspils on Rauman kokoinen kaupunki, jota Lembergs on johtanut vuodesta 1988. Aivars Lembergsiin viitataan yleensä mediassa Venstpilsin pormestarina tai virantoimituksesta pidätettynä pormestarina, mutta hänen asemansa kaupungissa on varsin hämmentävä.

Jo vuonna 2007 oikeus kielsi Lembergsiä hoitamasta kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävää meneillään olevan rikosprosessin vuoksi, mutta hän jatkaa silti kaupungin johdossa entiseen tapaan. Lembergs valitaan aina uudestaan valtuuston puheenjohtajaksi.

Räväkältä pormestarilta osataan odottaa omalaatuisia julkisuustempauksia. Vuosien mittaan hän on muun muassa julistanut, että Ventspilsin kaupunki ottaa käyttöön oman aikavyöhykkeen ja valuutan.

Kaupungin oma ”valuutta” on itse asiassa nokkela matkailumarkkinoinnin kikka — turistit saavat rahanarvoisia kuponkeja, kun he jakavat some-kanavissa kaupunkiin liittyviä päivityksiä. Omaa ”aikavyöhykettä” puolestaan käytetään vain kaupungin uudenvuodenjuhlissa. Ventspils juhlii vuodenvaihdetta 33 minuuttia ja 44 sekuntia myöhemmin kuin muu Latvia.

Musta lierihattu on muodostunut Aivars Lembergsin symboliksi ja Ventspilsistä löytyy myös rakennusjäteestä kasattu laskettelukeskus, joka on nimetty ”Lembergsin hatuksi”. 50-metrinen jätekasan kätkevä ”hattu” on monimielinen monumentti eksentrisen oligarkin mahdille.

Oligarkkien kyky välttää lain kouraa on herättänyt Latviassa laajaa turhautumista. Kun parlamentti kieltäytyi sallimasta kotietsintää erään oligarkin kotona vuonna 2011, presidentti Valdis Zatlers käynnisti kansanäänestyksen koko parlamentin erottamiseksi ja ryhtyi masinoimaan uutta kansanliikettä oligarkkien valtaa vastaan. Mielenosoituksissa innokkaimmat polttivat oligarkkinukkeja.

Lembergsin ote vallasta on hämmästyttävän sitkeä. Syytteet, virantoimiuksesta pidättäminen, omaisuuden jäädyttäminen ja presidenttitason poliittinen kampanjointi eivät ole suistaneet häntä Ventspilsin johdosta.

Nyt Yhdysvaltojen väliintulo kuitenkin tuhoaa Lembergsin vaikutusvallan monissa organisaatioissa. Jatkossa Lembergs saa käyttää pankkitiliään rajoitetusti, vain perustarpeiden tyydyttämiseen.

Latvian hallitus selvittää parhaillaan, miten Lembergsiin kohdistuvat pakotteet vaikuttavat Ventspilsin kuntaan. Huhtikuussa hallitus löysi juridiset perusteet Riian pormestarin erottamiseen, kun korruptioskandaali ravisteli pääkaupungin hallintoa. Nyt hallitus saattaa toimia samalla tavalla Ventspilsin pormestarin kanssa.