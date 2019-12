Työväenpuolue pysyi suurimpana Walesissa – silti konservatiivit saavuttivat parhaan vaalituloksen yli 30 vuoteen

Britannia

Ida Kannisto

Konservatiivit ottivat ylivoimaisen voiton Britannian parlamenttivaalissa. Myös Walesissa puolue teki historiallisen hyvän tuloksen: konservatiivien vaalitulos oli paras yli 30 vuoteen. Työväenpuolue on voittanut Walesissa kaikki parlamenttivaalit jo vuosikymmenten ajan. Se säilytti nytkin asemansa maan suurimpana puolueena, joskin menetti kuusi paikkaa konservatiiveille.

Yleisradioyhtiö BBC kertoo, että torstain vaaleissa Walesista parlamenttiin nousi ensimmäistä kertaa kolme konservatiivien naisedustajaa. Konservatiivit saivat seitsemän paikkaa lisää. Työväenpuolueella on nyt 22 paikkaa ja konservatiiveilla 14. BBC:n mukaan tulos on konservatiiveille paras sitten vuoden 1983.

Vaali-into hiipui hiukan edellisistä vuoden 2017 parlamenttivaaleista. Äänestysprosentti Walesissa oli 66,6.

Cardiffin yliopiston ennusteet povasivat ennen torstaita, että konservatiivien vaalivoitto on lähempänä kuin kenties koskaan ennen. Lopullisissa tuloksissa työväenpuolue peittosi konservatiivit vain reilun neljän prosenttiyksikön erolla.

Vuoden 2016 kansanäänestyksessä walesilaiset äänestivät EU-eron puolesta. Suurin puolue eli työväenpuolue on kuitenkin ajanut uuden kansanäänestyksen järjestämistä.

Se on saanut kritiikkiä konservatiiveilta, jotka sanovat, ettei työväenpuolue toteuta kansan tahtoa. Keskiviikkona, päivää ennen torstain vaaleja, Walesin pääkaupungissa Cardiffissa vaikutti siltä, että brexit on vaalien keskeinen kiistakysymys. Samassa vaalipiirissä vastakkain saattoi olla brexitiä äänekkäästi ajava konservatiivi ja yhtä kovaan ääneen vastustava työväenpuolueen ehdokas.

Äänestystuloksen selvittyä Britannian pääministeri Boris Johnson sanoi, että hänen puolueensa voi nyt vihdoin viedä EU-eron maaliin ja laittaa pisteen uhkauksille uuden kansanäänestyksen järjestämisestä.

Muista puolueista liberaalidemokraatit menettivät ainoan paikkansa. Walesin oma puolue Plaid Cymru taas säilytti neljä paikkaansa. Plaid Cymru ajaa Walesin itsenäisyyttä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Puoluetta voi verrata esimerkiksi tiettyihin katalaaniseparatistiliikkeisiin, sillä se on pyrkinyt yhdistämään vasemmistolaisen ajattelun vahvaan nationalistiseen agendaan. Walesilaisen nationalismin ytimessä on vahva kymrin kielen painotus, joskin rinnalle on tullut muitakin sävyjä, esimerkiksi EU-myönteisyys, sanoo Britanniaa tunteva tutkija Timo Miettinen.

Miettisen mukaan eräs itsenäistymishaaveita toppuutteleva tekijä on kuitenkin se, että esimerkiksi Skotlannin tapaan vahvaa visiota itsestään Britannian ulkopuolella.

Wales integroitiin osaksi Englantia ja Britanniaa paljon varhaisemmassa vaiheessa kuin Skotlanti, ja Walesin asema kumpuaa kaukaa historiasta, sanoo myös tutkija Markus Kantola.

Lue myös:

Vaalivoittaja Boris Johnson: Saamme vihdoin brexitin tehdyksi

Tutkija: Brexit-sopimuksen läpimeno vasta välietappi, niukka siirtymäaika johtaa ongelmiin seuraavaksi

Kolumni: Työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn vastusti brexitiä sosialismilla ja möhli mahdollisuutensa tehdä historiaa

Pääministeri Boris Johnson pääsee nyt nopean brexitin kimppuun

Britanniassa Boris Johnsonin konservatiiveille suuri vaalivoitto – tie aukeamassa brexitin nopealle toteuttamiselle