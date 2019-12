Toimittajamme Lontoossa: Työväenpuolue yrittää loppukirillä horjuttaa konservatiivien johtoasemaa vaaleissa

Lontoo

Ida Kannisto

Puun oksiin tarrautunut risainen EU-lippu lepattaa tuulen voimasta parlamenttitalon vieressä Britannian pääkaupungissa Lontoossa. Lippu lienee paikallaan sattumalta, mutta se on osuva symboli kuluvalle viikolle. Britit äänestävät torstaina ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa. Vaalituloksen uskotaan toimivan tienviittana brexitin jatkolle.

Paikallisille brexit ei suinkaan vaikuta olevan vaalien tärkein kysymys.

Tiistaina iltapäivällä joukko työväenpuolueen kannattajia kokoontui Pimlicon metroasemalle Lontoon keskustan tuntumaan. Sateessa ja hyisessä tuulessa sinnikäs joukko uskoi, että loppukiri tuo vielä voiton Jeremy Corbynin luotsaamalle työväenpuolueelle.

– Brexit on ajantuhlausta. (Boris) Johnson on tehnyt näistä brexit-vaalit, sanoo Michael Kitchin.

Kitchin sanoo, että vaaleissa on paljon brexitiä tärkeämpiä kysymyksiä – pääministeri Boris Johnson vain on ohjannut kaiken huomion EU-eroon. Kitchin on sitä mieltä, että tosiasiassa tärkeimpiä teemoja ovat esimerkiksi julkiset palvelut. Moni muu sanoo samaa.

Kitchin ja hänen seurassaan oleva Jessica Collins sanovat olevansa huolissaan julkisten palvelujen heikentymisestä.

Keskustelu keskeytyy, kun metroaseman työntekijä ryntää paikalle ja vaatii tuohtuneena ryhmää siirtämään kampanjansa toisaalle. Hän repii alas julisteet, jotka paikalle saapunut kampanjaryhmä ehti juuri kiinnittää. Julisteissa lukee punaisin kirjaimin "Äänestä työväenpuoluetta".

Punainen väri toistuu pipoissa ja pinsseissä, joita parinkymmenen hengen ryhmä on pukenut ylleen.

Punaisten kirjainten värittämät vaalijulisteet pyrkivät herättämään työväenpuolueen äänestäjien huomion. Puolue kertoi vaalimainoksissa ajavansa muun muassa asuntojen vuokrien laskemista, ilmaista päivähoitoa 2–4-vuotiaille lapsille ja ilmastonmuutoksen torjumista.

Konservatiivit yhä johdossa

Maanantaina julkaistun mielipidemittauksen mukaan konservatiivit ovat yhä selvässä johdossa. BBC:n mukaan konservatiivien ja työväenpuolueen kannatuksessa on 11 prosenttiyksikön ero.

Puolueiden johtajat Corbyn ja Johnson kiertävät vielä alkuviikolla Britanniassa viimeisten kampanjoiden merkeissä. Parlamenttivaalit ovat jo kolmannet viiden vuoden sisään.

Työväenpuolueen hopeasija mielipidemittauksissa ei tuntunut horjuttavan puolueen kannattajien uskoa siihen, että voitto on yhä mahdollinen.

– Toivon ja uskon, että työväenpuolue voittaa, sanoo tiistain tilaisuuteen saapunut Lottie-nimellä esittäytyvä nainen.

Metroasemalle kokoontunut joukko lähtee jalkaantumaan pienissä ryhmissä. He teippaavat julisteita ja jakavat vaalimainoksia. Lotte kiiruhtaa kohti ryhmänsä viimeistä etappia. Hän ei halua kuvaan, eikä sukunimeään julki. Sanottavaa hänellä kuitenkin on.

Hän on muiden kanssa samaa mieltä siitä, että brexit on saanut turhan paljon palstatilaa muiden ongelmien kustannuksella. Hänen mukaansa brexitin varjolla konservatiivit pakenevat painavia paikallisia aiheita, kuten keskustelua julkisesta terveydenhuollosta.

– Uskon, että brexit tapahtuu jossain vaiheessa joka tapauksessa, mutta miten, se on paljon tärkeämpää.

Derek Mantle (vas.) ja Phil Vasili kertoivat arvostavansa suomalaista koulutusta. Molemmat olivat kuulleet myös Suomen uudesta pääministeristä.

Uutiset Suomen hallituksesta ennättivät Lontooseen

Sana on selvästi kantautunut Lontooseen saakka siitä, että Suomella on uusi pääministeri sekä siitä, että jokaista maamme hallituspuoluetta johtaa nainen. Joku työväenpolueen ryhmästä kertoo muille, että Suomessa on tällä hetkellä maailman nuorin pääministeri – ja hän on nainen. Vaikuttaa siltä, että moni on jo kuullut uutisesta, eikä ihme: nimityksestä kertoivat alkuviikolla useat brittimediat.

Suomen tilanteesta ovat kuulleet myös Phil Vasili ja Derek Mantle. Molemmilla on käsissään vaalijulisteita ja työväenpuolueen ehdokasta Gordon Nardellia mainostavia lappuja. Niissä Nardell lupaa tuoda Britanniaan "todellisen muutoksen".

Phil Vasili täsmentää kannattavansa oppositiopuoluetta nimenomaan Corbynin luotsaamana. Corbyn tiedetään äärivasemmistolaisena, jonka punaisuus on liikaa jopa joillekin oman puolueen jäsenille.

– Corbyn on ainoa, joka on työläisten puolella. Hän on johtaja, joka kuuntelee ihmisten toiveita, sanoo Vasili.

Hänen mukaansa kotimaan tilanne on heikentynyt viimeisten 30 vuoden ajan. Vasili ja Mantle näkevät ongelmallisina esimerkiksi korkeat asumiskustannukset ja lukukausimaksut. Mantle sanoo, että voi työnsä ansiosta maksaa tyttärensä opinnot. Kaikki eivät hänen mukaansa ole yhtä onnekkaita.

– Jos nykyinen politiikka jatkuu, Britanniassa käy kuin Ranskassa ja ihmiset lähtevät kaduille, Vasili sanoo.

Britanniassa parlamenttivaalien äänestyspäivä on torstai 12. joulukuuta. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan Suomen aikaa perjantain puolella.