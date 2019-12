Riina Rastas

Presidenttien ensitapaamisen suurin uutinen oli lopulta se, että pitkään suunniteltu tapaaminen todella toteutui. Venäjää 20 vuotta johtanut Vladimir Putin ja Ukrainan nuori presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasivat kasvotusten eilen maanantaina Pariisissa.

Yhdeksän tunnin mittaiseksi venyneessä tapaamisessa presidentit sopivat kaikkien konfliktin vankien vaihtamisesta vuoden loppuun mennessä.

Venäjä ja Ukraina vaihtoivat vankeja jo syyskuussa. Zelenskyi kertoi silloin, että vaihdosta sovittiin puhelimitse.

Pariisin tapaamisessa Putin ja Zelenskyi lupasivat noudattaa jo olemassa olevaa Itä-Ukrainan tulitaukoa. Tulitauko ei ole aikaisemmin täysin pitänyt, ja kaksikko puhuikin antavansa kansainvälisille tulitaukoa seuraaville tahoille paremmat valtuudet. Kansainväliset diplomaatit ovat epäilleet rauhan pysyvyyttä.

Osapuolet keskustelivat myös työskentelevänsä seuraavat neljä kuukautta Donbassin alueen paikallisvaalien aikaansaamiseksi. Tapaamisessa ei kuitenkaan käsitelty sitä, miten äänestys toteutettaisiin, ja keskustelussa mukana ollut Ranskan presidentti Emmanuel Macron huomautti, että aiheeseen liittyy vielä erimielisyyksiä.

– Olemme edistyneet vetäytymisen, vankien vaihdon, tulitauon ja poliittisen kehittymisen saralla, Macron kertoi tapaamisen annista tiedotustilaisuudessa.

Neuvottelupöydän ympärillä istui Putinin, Zelenskyin ja Macronin lisäksi Saksan liittokansleri Angela Merkel. Nelikko on niin sanottu Normandia-ryhmä, joka pyrkii sopimaan Itä-Ukrainan konfliktin.

Normandia-ryhmän on tarkoitus tavata uudelleen neljän kuukauden sisällä. Ennen maanantaista tapaamista nelikko tapasi viimeksi vuonna 2016, minkä jälkeen Putinin ja Ukrainan silloisen presidentin Petro Poroshenkon sukset menivät ristiin.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi (vas.) tapasi ensimmäistä kertaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin (oik.). Tapaamisessa olivat mukana myös Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

Osapuolet keskustelivat Pariisissa myös uudesta maiden välisestä maakaasusopimuksesta, sillä nykyinen vanhenee vuoden lopussa. Zelenskyi kommentoi, että hän ja Putin luonnostelivat sopimusta, joka sallisi venäläisen maakaasun kulun Ukrainan poikki. Vaikka Ukraina ei enää osta Venäjältä maakaasua, nykyinen sopimus sallii maakaasun kulun Ukrainan kautta muualle Eurooppaan.

Zelenskyi ei tarjonnut yksityiskohtia luonnoksen luonteesta, mutta sanoi, että sopimus voitaisiin saada aikaan vuoden loppuun mennessä. Ukrainan presidentti kommentoi, että näkee maiden vaatimusten välillä mahdollisuuden kompromissiin.

Maanantaisessa tapaamisessa suljettiin Zelenskyin mukaan pois mahdollisuus vuoden mittaisesta sopimuksesta. Ukraina toivoo kymmenen vuoden sopimusta.

Viime viikolla Venäjä kommentoi, että Ukrainan ehdottamat kaasun kauttakulkuun kohdistuvat maksut ovat liian korkeita. Venäjä on halvempien kauttakulkumaksujen lisäksi toivonut, että Ukraina ostaisi siltä uudelleen maakaasua, uutisoi englanninkielinen ukrainalaismedia The Kyiv Post maanantaina.

The Kyiv Post kertoo, että Ukraina ei ole ostanut maakaasua Venäjältä neljään vuoteen, koska Venäjän maakaasu on koettu ylihintaiseksi.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron otti Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin lämpimästi vastaan.

Presidenttien kehonkieli oli tapaamisessa koleaa. Kaksikko ei kätellyt julkisesti ja vältteli katsekontaktia.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Zelenskyi kommentoi tapaamisen jälkeen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että hän ja Putin olivat eri mieltä useasta asiasta. Zelenskyi arvioi, ettei keskustelussa ollut voittajaa.

– En tiedä, kumpi voitti kumman. Minusta on sopivaa olla diplomaattinen, sillä keskustelut ovat vasta alkaneet. Sanotaan, että toistaiseksi on tasapeli.

Putin taasen ilmaisi varsin varovaisesti toiveikkuutensa rauhan suhteen.

– Kaikki tämä antaa meille perusteita olettaa, että prosessi kehittyy oikeaan suutaan.

Itä-Ukrainan konflikti alkoi 2014 ja konfliktissa on kuollut yli 13 000 ihmistä. Konfliktin seurauksena huomattavaa osa Ukrainan Luhanskin ja Donetskin hallintoalueista on separatistien hallinnassa.

Venäjän on sanottu tukevan separatisteja aseellisesti. Huhtikuussa Venäjä ilmoitti, että Venäjä-mieliset ukrainalaiset, jotka asuvat separatistien hallitsemalla alueella, voivat hakea Venäjän passia. Yli 160 000 separatistien alueella asuvaa ukrainalaista on hakenut passia ja 125 000 on saanut sen, kommentoi Venäjän sisäministeri Vladimir Kolokoltsev Venäjän Tass-uutistoimistolle.

Kenties juuri Venäjän toimien takia huhtikuussa Ukrainan presidentiksi valittu entinen koomikko ja näyttelijä Volodymyr Zelenskyi on innokas sopimaan Itä-Ukrainan rauhasta.

Kaikki ukrainalaiset eivät ole olleet iloissaan Zelenskyin innokkuudesta. Viime sunnuntaina useat tuhannet ihmiset marssivat Ukrainan pääkaupungin Kiovan kaduille protestoimaan tapaamista. He pelkäsivät Ukrainan "antautuvan" Venäjälle.

Itä-Ukrainan konfliktiin liittyvien keskustelujen sekä Venäjän ja Ukrainan maakaasusopimuksen lisäksi Putin kommentoi Berliinissä elokuussa tehtyä georgialaisen miehen murhaa.

Saksan viranomaiset epäilevät Venäjän, tai Venäjän federaation kuuluvan Tshetshenian, liittyvän murhan toteutukseen. Venäjä on kiistänyt syytökset.

Saksa kertoi viime viikon keskiviikkona karkottaneensa kaksi Venäjän suurlähetystössä työskennellyttä protestiksi siitä, ettei Venäjä ole Saksan mielestä osallistunut riittävän hyvin murhan tutkimukseen.

– Tällaisissa tilanteissa on kirjoittamattomia sääntöjä. Sinä erotat meidän lähettiläitä, me erotamme sinun, Putin kommentoi tiedotustilaisuudessa.

Putin piti suurlähetystössä työskennelleiden erottamista epäreiluna. Putin sanoi tiedotustilaisuudessa, että murhattu mies on tappaja ja osallistunut verisiin tekoihin Venäjän maaperällä. Venäjän omaan rooliin hän ei ottanut kantaa.

– Hän on raaka ja verenhimoinen ihminen. Yhdessä hyökkäyksessä, johon hän otti osaa, hän tappoi 98 ihmistä. Hän oli yksi Moskovan metron pommi-iskujen järjestäjistä, Putin sanoi.

Georgialaisen miehen murha on vain yksi Venäjän ja länsimaiden välejä kiristävistä tappotapauksista. Viime vuonna Britanniassa myrkytettiin entinen Venäjän vakooja Sergei Skripal sekä tämän tytär. Myrkytystä pidetään Venäjän masinoimana.