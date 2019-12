Normandia-kokous: Ukrainan ja Venäjän johtajilla jäykkä kohtaaminen, joka johti kahdenväliseen neuvotteluun

Katja Ihatsu, Daniel Wallenius, Reuters

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasi maanantai-iltana Pariisissa ensimmäistä kertaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin. Zelenskyi ja Putin neuvottelivat kahdenkesken, kertoi Élysée-palatsin lähde Reutersille.

Kokousta isännöi Ranskan presidentti Emmanuel Macronin ja neuvotteluissa oli mukana Saksan liittokansleri Angela Merkel. Normandia-ryhmän edustajat neuvottelivat myös kaikki yhdessä. Heidän oli määrä antaa yhteinen lausunto.

Reilusti myöhästyneessä, kokouksen päättäneessä yhteisessä lehdistötilaisuudessa Zelenskyi ja Putin oli sijoitettu pöydän laitoihin Macronin ja Merkelin jäädessä heidän väliinsä.

Zelenskyin ja Putinin kehonkieli oli kokoushuoneeseen mentäessä jäykkää. He eivät kätelleet kameroiden edessä, hymyilleet toisilleen ja välttelivät katsekontaktia. Kokouksen päättävä yhteinen lehdistötilaisuus myöhästyi eikä ollut iltayhdeksän aikaan alkanut.

Normandia-ryhmän kokous oli ensimmäinen laatuaan kolmeen vuoteen ja sen tavoite oli etsiä ratkaisua rauhan saamiseksi Venäjän tukemien separatistien valtaamille Itä-Ukrainan alueille.

Tulosten ennakoitiin jäävän laihoiksi. Diplomaattien arvioissa koomikosta presidentiksi nousseen Zelenskyin kokemattomuuden arveltiin tarjoavan heikosti vastusta Putinille, joka on järkähtämätön ulkopuoliselle taivuttelulle.

Mitä lähemmäs kokous tuli, sitä selvemmäksi kävivät Venäjän ja Ukrainan odotusten erot.

Zelenskyi sanoi oman painotuksensa olevan humanitaarinen. Hän haluaa laajamittaisen vankienvaihdon. Ukrainan ja Venäjän ensimmäinen vankienvaihto sitten vuoden 2014 tapahtui syyskuussa, mutta kumpikin osapuoli vapautti vain 35 vankia.

Zelenskyi on sanonut, että toinen prioriteetti on lisätä Itä-Ukrainan turvallisuustilannetta. Hän sanoi myös, että alueellisten vaalien mahdollisuudesta keskustellaan.

– Meille on tärkeää, että kaikki ukrainalaiset puolueet ovat edustettuina vaaleissa. Lisäksi on tärkeää, että paikalla on sekä ukrainalaisia että kansainvälisiä tarkkailijoita ja että toimittajilla on avoin ja turvallinen pääsy paikalle, Zelenskyi sanoi sunnuntaina talousmedia Forbesin mukaan.

Venäjä puolestaan on sanonut, että haluaa Ukrainan neuvottelevan suoraan kapinallistasavaltojen kanssa. Ukrainassa ne on luokiteltu terroristijärjestöiksi ja neuvottelu tarkoittaisi, että Ukraina tunnustaisi tasavallat.

Ukrainassa tapaaminen herätti suurta huolta. Tuhannet ihmiset osoittivat maanantaina mieltä Kiovassa Maidanin aukiolla.

Mielenosoituksen olivat kutsuneet koolle muiden muassa entisen presidentin Petro Poroshenkon ja entisen pääministerin Julia Timoshenkon puolueet. Protestoijat vaativat, että Zelenskyi pitää kiinni viidestä periaatteesta.

Ukrainasta ei saa tehdä liittovaltiota, Krimin tilanteesta ei saa tehdä kompromisseja ja Ukrainan on saatava suuntautua länteen. Lisäksi kapinallisten hallitsemilla alueilla ei saa pitää vaaleja ennen kuin venäläiset joukot ovat vetäytyneet eikä Venäjää vastaan nostettuja kansainvälisiä oikeusjuttuja saa vetää pois.

Zelenskyi-kritiikki yltyi kokouksen alla. Eronnut varaulkoministeri Olena Zerkal sanoi, että Zelenskyi ei valmistaudu riittävästi puheluihinsa Putinin kanssa.

– Hän soittaa tunteen mukaan. Suunnitelmaa puhelulle ei koskaan ole, Zerkal sanoo talousmedia Forbesin mukaan.

Samankaltaista kritiikki oli myös Maidanin aukiolla.

– En voi ymmärtää, onko Zelenskyi (Venäjän) kätyri ja petturi vai ainoastaan amatööri, henkilö, joka ei ole koskaan ollut politiikassa ja haluaa haastaa Putinin karismalla. Se on vain epärealistista, aktivisti Oleksiy Komarovsky sanoi Kyiv Postille.