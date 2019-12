Asiantuntijan mukaan YK:n ilmastokokouksessa ei käsitetä hätätilan suuruutta

Ilkka Timonen

YK:n ilmastokokouksessa ei vielä käsitetä ilmastohätätilan suuruutta, varoitti johtava ilmastotieteilijä Madridin ilmastokokouksen kääntyessä maanantaina toiselle viikolleen ja ympäristöministerien alkaessa saapua kokoukseen.

Neuvotteluissa keskitytään joidenkin Pariisin ilmastosopimuksen sääntöjen toimeenpanoon, mutta vain vähän huomiota on kiinnitetty siihen, miten nopeasti kasvihuonekaasujen määrää pitäisi vähentää.

– Riskinä on, että me keskitymme niin paljon teknisiin yksityiskohtiin tässä kokouksessa, että me unohdamme nähdä metsää puilta, sanoi Guardian-lehden mukaan Johan Rockström, joka on mukana johtamassa Potsdamin ilmastovaikutusten tutkimuslaitosta.

– YK:n prosessiin voidaan pettyä, koska se ei kykene tunnistamaan hätätilaa.

Viikonlopun aikana neuvottelijat tuottivat luonnostekstin, joka koskee hiilimarkkinoita. Tekstistä ei ole vielä yksimielisyyttä.

Neuvottelujen hidas eteneminen on ristiriidassa kokouspaikan ulkopuolella olevien näkymien kanssa. Esimerkiksi perjantaina yli 500 000 ihmistä marssi Espanjan pääkaupungissa johtajanaan ruotsalainen ympäristöaktivisti Greta Thunberg.

Maanantaina Thunberg keskustelee kokousedustajien kanssa.

Neuvottelijoita syytetty poliittisesta pelistä

YK-kokouksen neuvottelijoita on syytetty myös "poliittisesta pelistä".

– Ongelmana on, että samaan aikaan kun sadattuhannet ihmiset marssivat ulkona Madridissa ja koululaiset lakkoilevat, maat pelaavat poliittista peliä neuvotteluissa, sanoi BBC:n mukaan Mohammed Adow, joka johtaa kenialaista Power Shift Africa -ajatushautomoa, joka on kokouksessa tarkkailijana.

Hän vaatii kokoukseen tulevia ministereitä tarttumaan toimeen ja saamaan aikaan todellista edistystä.

Sisällä kongressikeskuksessa neuvottelijat ovat keskittyneet suojelemaan kansallisia intressejään sen sijaan että maat yrittäisivät kasvattaa sitoumuksiaan kasvihuonekaasujen leikkaamiseksi.

Pariisin ilmastokokouksessa vuonna 2015 maat lupasivat esittää suunnitelmia, jotka alkaisivat toteutua vuodesta 2020 lähtien.

Jo tätä ennen rikkaiden maiden odotettiin leikkaavan hiilidioksidipäästöjään merkittävästi, mutta tämä ei ole toteutunut monenkaan osalta.

Myös Yhdysvaltain presidentiksi pyrkivän miljardööri Michael Bloombergin odotetaan saapuvan kokoukseen.