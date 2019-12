Tuhkarokkoepidemia sulkee Samoan joulun alla – koulut ovat kiinni, mutta kirkossa käydään yhä

Daniel Wallenius

Koulut on suljettu ja julkisia kokoontumisia sekä matkustamista rajoitettu pienessä Samoan saarivaltiossa tuhkarokkoepidemian vuoksi. Rajoitukset ovat voimassa jouluun asti.

– Kaikki koulut on suljettu ja valtakunnallisia kokeita siirretty, pastori Vavatau Taufao Samoan kristillisestä kirkosta kertoi uutistoimisto Reutersille.

Taufaon mukaan jumalanpalveluksia sentään järjestetään vielä.

– Mutta jos tämä pahenee, meidän pitää lakata käymästä kirkossa kokonaan. Ja on melkein joulu, Taufao sanoo.

Syvästi uskonnollisen Tyynellä valtamerellä sijaitseva Samoa on noin 200 000 asukkaan koti. Siellä on todettu viime viikkojen aikana yli 3 700 tuhkarokkotapausta, jotka ovat johtaneet 53 kuolemantapaukseen.

Suurin osa menehtyneistä on lapsia. 48 kuolleista on nelivuotiaita tai tätä nuorempia, kertoo maan hallitus.

Erittäin herkästi tarttuva tuhkarokko on viime aikoina alkanut levitä maailmalla, jopa vauraissa maissa kuten Saksassa ja Yhdysvalloissa. Syynä on se, että vanhemmat jättävät lapsiaan rokottamatta aatteellisista tai uskonnollisista syistä. Toinen syy on sitkeä huhu, että tuhkarokkorokotteet aiheuttavat autismia.

Jotkut maat ovat puolestaan jättäneet rokotukset tekemättä köyhyyden tai huonon suunnittelun vuoksi. Maailman terveysjärjestö WHO varoitti lokakuussa, että tuhkarokkoepidemiat tekevät paluun.

Vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana tuhkarokkotapausten määrä kolminkertaistui. Tuhkarokkoa sairastetaan nyt enemmän kuin kertaakaan vuoden 2006 jälkeen.

Samoalla rokotekattavuus oli vain 31 prosenttia, kun tauti rantautui saarelle. Sittemmin hallitus on rokottanut lähes 60 000 ihmistä.

Samoan viranomaiset ovat syyttäneet huonosta kattavuudesta pelkoa. Viime vuonna kaksi vauvaa kuoli tuhkarokkorokotuksiin. Maan taudintorjuntaohjelma keskeytettiin.

Kuolemantapauksien syyksi paljastuivat lopulta väärin sekoitetut lääkkeet.