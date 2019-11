Useita ihmisiä on puukotettu Lontoossa – Poliisi ampui miehen, joka käytti ilmeisesti väärennettyä räjähdeliiviä

Ida Kannisto

Useita ihmisiä on puukotettu Lontoon keskustassa London Bridgen alueella perjantaina, kertoo BBC.

Tapauksessa on tiettävästi loukkaantunut useita ihmisiä. Heidän tilastaan ei ole tietoa. Lisäksi poliisi on ampunut miespuolisen epäillyn. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters, BBC ja The Guardian.

Poliisi eristi alueen välikohtauksen jälkeen.

The Guardianin mukaan poliisi on vahvistanut, että kyseessä oli terroriteko. Tapauksen motiivia kuitenkin tutkitaan yhä.

The Guardian julkaisi poliisin tiedotteen, jonka mukaan poliisi ampui epäiltyä, joka kuoli tapahtumapaikalle. Poliisi kertoo the Guardianin julkaisemassa tiedotteessa, että mies oli pukeutunut räjähdeliiviin, jonka poliisi on todennut väärennetyksi.

Ambulanssi liikkui tapahtumapaikalla London Bridgen alueella perjantaina. Lontoon keskustassa sijaitseva silta on kaupungin tunnettu maamerkki.

Poliisi jatkaa huolellisia etsintöjä alueella varmistaakseen, että uhkaa yleisölle enää ole. Ihmisiä pyydetään välttämään alueella liikkumista.

Sosiaalisessa mediassa leviävällä videolla näkyy maassa makaava mies, jonka ympärillä on useita ihmisiä. The Guardianin mukaan epäilty onnistui puukottamaan useita ihmisiä ennen kuin tavalliset, aseistamattomat ihmiset kävivät hänen kimppuunsa ja saivat hänet kaadettua maahan.

BBC:n toimittaja kertoo olleensa paikalla tapahtumahetkellä. Hän näki sillalla joukkotappelua muistuttavan tilanteen. Hänen mukaansa miesjoukko hyökkäsi yksittäisen miehen kimppuun. Sen jälkeen poliisi saapui paikalle nopeasti ja ampui useita laukauksia miestä kohti. Tämän jälkeen poliisi eristi tapahtumapaikan.

Poliisi ampui tiettävästi teosta epäillyn, joka kuoli tapahtumapaikalle. Epäilty ehti puukottaa useita ihmisiä.

Alueella tapahtui isku 2017

Tapaus sattui London Bridgen pohjoispuolella. London Bridgen asema on suljettu, eivätkä junat pysähdy sillä.

Useita sillan läheisyydessä sijaitsevia rakennuksia on evakuoitu. Esimerkiksi King's College -yliopisto ja 17-kerroksinen The News Building on suljettu.

Poliisi hälytettiin puukotuksen takia London Bridgen alueelle hieman ennen kello kahta päivällä paikallista aikaa.

London Bridge on Lontoon tunnettu maamerkki. Se on joutunut vastaavien tekojen tapahtumapaikaksi aikaisemminkin. Kesäkuussa 2017, jolloin kolme henkilöä ajoi pakettiautolla jalankulkijoiden joukkoon ja sen jälkeen hyökkäsivät ihmisten kimppuun alueella. Tapauksessa kuoli kahdeksan ihmistä.

Perjantaisen tapauksen tekotapa ja näkyvä paikka muistuttavat aiempia ääriliike Islamilaisen valtion (Isis) innoittamia iskuja eurooppalaisissa pääkaupungeissa.

