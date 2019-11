Lontoon puukotusta tutkitaan terrorismina – Puukotuksissa kuollut kaksi, poliisi ampui epäillyn

Ida Kannisto

Kaksi ihmistä on kuollut puukotuksen seurauksena Lontoossa. Lisäksi epäilty kuoli poliisin ammuttua häntä. London Bridgen alueella Lontoon keskustassa perjantaina tapahtuneissa puukotuksissa on lisäksi loukkaantunut useita. Osa uhreista on loukkaantunut vakavasti, ja kuolleiden lukumäärän pelätään vielä kasvavan.

Poliisi ampui epäillyn, joka kuoli tapahtumapaikalle. Hän oli pukeutunut räjähdeliiviin, jonka poliisi uskoo olleen väärennetty. Poliisi tutkii tapausta terroritekona.

Poliisi eristi alueen välikohtauksen jälkeen.

Tapauksen yksityiskohdat ovat vielä epäselviä. Ilmeisesti epäilty toimi yksin, sillä Lontoon pormestari Sadiq Khan kertoi myöhemmin perjantaina, ettei ketään muita henkilöitä etsitä tapaukseen liittyen.

Poliisi jatkoi perjantaina etsintöjä alueella varmistaakseen, että alue on turvallinen. Ihmisiä pyydetään välttämään alueella liikkumista.

The Guardianin mukaan epäilty onnistui puukottamaan useita ihmisiä. Tavalliset, aseistautumattomat ihmiset onnistuivat pysäyttämään puukottajan. Pukuun pukeutunut mies onnistui saamaan puukon epäillyltä. Tilanteesta leviää sosiaalisessa mediassa videoita, joissa näkyy maassa makaava mies ja useita ihmisiä tämän ympärillä.

Ambulanssi liikkui tapahtumapaikalla London Bridgen alueella perjantaina. Lontoon keskustassa sijaitseva silta on kaupungin tunnettu maamerkki.

Pormestari Khan kiitti perjantaina henkilöitä, jotka vaaransivat oman turvallisuutensa.

BBC:n toimittaja kertoo olleensa paikalla tapahtumahetkellä. Hän näki sillalla joukkotappelua muistuttavan tilanteen. Hän näki ihmisjoukon maassa makaavan henkilön ympärillä. Poliisi saapui paikalle pian tämän jälkeen ja ampui useita laukauksia maassa makaavaa miestä kohti. The Guardianin mukaan mies yritti ilmeisesti nousta ylös ennen kuin poliisi ampui häntä. Sitten poliisi eristi tapahtumapaikan.

Poliisi ampui tiettävästi teosta epäillyn, joka kuoli tapahtumapaikalle. Epäilty ehti puukottaa useita ihmisiä.

Alueella tapahtui isku 2017

Poliisi hälytettiin puukotuksen takia London Bridgen alueelle hieman ennen kello kahta päivällä paikallista aikaa.

Tapaus sattui London Bridgen pohjoispuolella. London Bridgen asema on suljettu, eivätkä junat pysähdy sillä.

Useita sillan läheisyydessä sijaitsevia rakennuksia on evakuoitu. Esimerkiksi King's College -yliopisto ja 17-kerroksinen The News Building on suljettu.

London Bridge on Lontoon tunnettu maamerkki. Se on joutunut vastaavien tekojen tapahtumapaikaksi aikaisemminkin. Kesäkuussa 2017, jolloin kolme henkilöä ajoi pakettiautolla jalankulkijoiden joukkoon ja sen jälkeen hyökkäsivät ihmisten kimppuun alueella. Tapauksessa kuoli kahdeksan ihmistä ja loukkaantui kymmeniä. Isis otti tuolloin vastuun teosta.

Perjantaisen tapauksen tekotapa ja näkyvä paikka muistuttavat aiempia ääriliike Islamilaisen valtion (Isis) innoittamia iskuja eurooppalaisissa pääkaupungeissa.

