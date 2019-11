Valkoinen talo kielsi Trumpin lähipiiriä todistamasta – Tuomari ohjeisti perustuslaista: "Presidentit eivät ole kuninkaita"

Ida Kannisto

Amerikkalaiset ovat seuranneet kahden viikon ajan presidentti Donald Trumpin virkarikostutkintaan liittyviä julkisia kuulemisia. Tällä tietoa uusia kuulemisia ei ole lisätty kalenteriin.

Mitä seuraavaksi tapahtuu, siitä ei ole varmuutta. The Washington Postin mukaan viime torstain julkiset kuulemiset saattavat jäädä virkarikostutkinnan viimeisiksi. Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi ei suostunut viime viikolla kommentoimaan, oliko hän kuullut tarpeeksi viedäkseen tutkintaa eteenpäin.

Tiedusteluvaliokunnan puheenjohtaja Adam Schiff antoi kuitenkin vahvan vihjeen siitä, mihin suuntaan demokraatit aikovat tutkintaa viedä. Shciffin mukaan Trump on mennyt paljon pidemmälle kuin Richard Nixon aikanaan. Hän sanoi The Washington Postin mukaan, että sotilasavun jäädyttäminen on pahempaa kuin mikään, mitä Nixon teki. Watergate-skandaali ja sitä seurannut virkarikostutkinta saivat Nixonin jättämään virkansa ennen kuin virkasyytettä ehdittiin nostaa.

Nimettömänä pysyttelevät lähteet kertoivat The Washington Postille, että tiedusteluvaliokunta olisi jo alkanut kirjoittaa raporttia, jossa se esittää yhteenvedon tuloksista. Yhdysvalloissa vietetään tällä viikolla kiitospäivää, ja edustajainhuone aloittaa loppuviikolla loman, joka kestää tiistaihin 3. joulukuuta saakka.

The New York Times kertoi maanantaina, että Schiffin mukaan demokraatit toimittavat Trumpin Ukraina-toimia koskevan raportin "pian" sen jälkeen, kun edustajat palaavat lomalta.

Marraskuun aikana edustajainhuoneen tiedusteluvaliokunta kuuli useita todistajia. Tällä tietoa uusia julkisia kuulemisia ei ole lisätty kalenteriin.

Samaan aikaan, kun demokraatit pohtivat seuraavia siirtojaan, republikaanisenaattorit ja Valkoisen talon virkailijat järjestivät yksityisen tapaamisen, jonka tarkoituksena oli The Washington Postin mukaan laatia toimintasuunnitelma mahdollisen virkarikosoikeudenkäynnin varalle. Jos virkasyyte nostetaan, ratkaisu siirtyy oikeudenkäyntiin senaattiin.

Moni piti marraskuun kuulemisista merkittävimpänä Gordon Sondlandin todistusta. Trumpin tärkeänä tukijana pidetty Sondland sanoi, että Trump määräsi hänet ja muita henkilöitä painostamaan Ukrainaa tutkimaan Joe Bidenia. Demokraattien presidenttiehdokaskilvassa Biden johtaa yhä gallupeja ja häntä pidetään Trumpin todennäköisenä vastaehdokkaana ensi vuoden vaaleissa.

Sondland kertoi, että vastapalveluksena Biden-tutkinnasta Trump tarjosi Ukrainan presidentille Volodymyr Zelenskyille vierailua Valkoiseen taloon. Sondlandin todistus on yksi esimerkki uusista yksityiskohdista, joita julkiset kuulemiset tarjosivat.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Joidenkin ilmi tulleiden seikkojen voi tulkita vahvistavan epäilyksiä siitä, että Trump halusi Ukrainan tutkivan Yhdysvaltojen varapresidenttiä Joe Bidenia vastapalvelusta vastaan, mutta se ei näytä horjuttavan republikaanien rivejä.

Senaatissa republikaaneilla on enemmistö, mikä tarkoittaa, että viraltapano näyttää edelleen epätodennäköiseltä – päättivät demokraatit nostaa virkasyytteen tai eivät.

Julki tulleiden lausuntojen lisäksi kuulemiset tarjosivat myös muuta antia. Todistajat paljastivat nimiä, joilla on heidän mukaansa tietoa väitetystä vastapalveluksesta. Nimettyjen joukossa on Trumpin lähipiiriin kuuluvia henkilöitä, kertoo The Business Insider. Trumpin hallinto on tiettävästi ohjannut virkamiehiä kieltäytymään todistamasta.

Kielto tehtiin tyhjäksi maanantaina, kun liittovaltion tuomari Ketanji Brown Jackson määräsi, että Valkoisen talon entisen neuvonantajan Donald McGahnin on todistettava Trumpin vaalikampanjaan liittyvässä Venäjä-tutkinnassa.

Tapaus ei suoraan liity virkarikostutkintaan, sillä McGahnilta halutaan todistusta nimenomaan Trumpin ja Venäjän yhteistyöstä vuoden 2016 presidentinvaalien aikana.

Päätös on silti merkittävä: se tarkoittaa, että presidentin lähipiiri ole lain yläpuolella. Eikä McGahn ole ainoa, jolta Valkoinen talo on kieltänyt virkarikostutkintaan liittyvän yhteistyön.

– Presidentit eivät ole kuninkaita, tuomari Jackson perusteli.

Trump pysyy kannassaan, ettei ole tehnyt mitään väärää kummassakaan tapauksessa.

On mahdollista, että tiedusteluvaliokunta haastattelee vielä muita todistajia.

The Business Insiderin mukaan suurinta haittaa Trumpille voisi koitua entisen kansallisen turvallisuuden neuvonantajan John Boltonin todistuksesta. Boltonin asianajajan mukaan Bolton on henkilökohtaisesti osallistunut moniin tärkeisiin Ukraina-tapaukseen liittyviin tilaisuuksiin, tapaamisiin ja keskusteluihin.

Päivitetty 26.11.2019. Korjattu kiitospäivän ajankohta.