Hongkongissa äänestetään tänään aluevaaleissa – Tähän saakka Hongkongin johtoa ja Kiinaa kannattaneet puolueet ovat hallinneet, nyt odotetaan muutosta

Reuters

Hannamari Ahonen

Lähes puoli vuotta mellakoiden keskipisteenä olleessa Hongkongissa on tänään aluevaalit. Monet rinnastavat vaalit epäviralliseen kansanäänestykseen, koska mielenosoittajat ovat vaatineet täysimittaista demokratiaa. He ovat vastustaneet Kiinaa ja Kiinan erityishallinta-alueen Hongkongin johtoa.

Aluevaalit ovat myös eräänlainen testi Kiinan hallitseman Hongkongin hallintojohtajan Carrie Lamin luottamukselle.

Hallituksen tiedon mukaan ennätykselliset yli 2,1 miljoonaa ihmistä eli noin 52 prosenttia rekisteröityneistä äänestäjistä oli käynyt vaaliuurnilla iltapäivällä puoli viiteen mennessä. Silloin vaalihuoneiden sulkeutumiseen oli vielä kuusi tuntia aikaa. Neljä vuotta sitten vaaleissa äänestäneitä oli samaan aikaan huomattavasti vähemmän eli 1,47 miljoonaa.

Äänestäjiksi on rekisteröitynyt 4,1 miljoonaa hongkongilaista. Ensimmäisiä tuloksia äänestystuloksesta aletaan saada vähän ennen puolta yötä.

Ehdokkaita vaaleissa on ennätykselliset 1 104 ja he tavoittelevat 452 paikkaa 18 aluevaltuustossa. Aluevaltuustot päättävät muun muassa julkisesta terveydenhoidosta ja kierrätyksestä ja heillä on taloudellista valtaa.

Tähän saakka myönteisesti Hongkongin johtoon ja Kiinan suhtautuvat puolueet ovat hallinneet kaikkia aluevaltuustoja.

Demokraattien mukaan korkea äänestysprosentti kertoo muutoshalusta

Tapahtumatuotannossa työskentelevä 26-vuotias Ming Lee toivoo, että korkeampi äänestysprosentti edistää täysimittaiseen demokratiaan siirtymistä.

Hänen mielestään sosiaaliset ongelmat ovat rohkaisseet ihmisiä äänestämään ja keskittymään poliittisiin asioihin.

Palvelualalla työskentelevä 30-vuotias Tsz sanoo, että äänestysluvut ovat osoitus ihmisten määrätietoisuudesta. Korkea äänestysprosentti heijastaa hongkongilaisten toivoa todellisesta yleisestä äänioikeudesta.

Ehdokkaana oleva Jimmy Sham on ollut järjestämässä massamielenosoituksia viime kuukausina ja hänet hakattiin lokakuussa.

Myös kampanjatoimistoja on vandalisoitu.

– Voimme nähdä, että hongkongilaiset ovat kaivanneet muutosta. Emme tiedä ennen vaalituloksen selviämistä, ovatko demokraatit saaneet enemmistön. Toivon, että hongkongilaiset voivat äänestää Hongkongin tulevaisuuden puolesta.

Ravintolapäällikkö Jeremy Chanin mukaan mielenosoittajat uskovat taistelevansa demokratian ja Hongkongin puolesta, mutta todellisuudessa he kuuntelevat vain mitä haluavat kuulla.

– Puhumisen vapaus on kadotettu, Peking-myönteinen Chan sanoi.

Mellakkapoliisit ympäröivät teknillistä yliopistoa

Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam lupasi tv-kameroiden edessä, että Pekingin tukema Hongkongin johto tulee kuuntelemaan herkemmällä korvalla aluevaltuustoja.

Lam sanoi toivovansa, että rauhallinen tilanne jatkuu vielä vaalien jälkeenkin, eikä kaoottinen tilanne jatkuisi. Kiina-vastaiset mielenosoitukset ovat ajoittain pakottaneet sulkemaan hallintoa, liikkeitä ja kouluja. Hongkong on ollut vuosikymmeniin pahimmassa poliittisessa kriisissä.

Kymmeniä radikaaleja mielenosoittajia piileksii vielä seitsemättä päivää mellakkapoliisien ympäröimässä teknillisessä yliopistossa.

Eräs punaisella maskilla peitetty mielenosoittaja piti vaaleja kuin kansanäänestyksenä lähikuukausien yhteiskunnallisen liikehdinnän jälkeen.

Mielipidemittausten mukaan selvä enemmistö hongkongilaisista tukee mielenosoittajia ja heidän tavoitteitaan väkivaltaisuuksista huolimatta.