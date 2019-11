Riina Rastas

Euroopan unioniin kuuluu maita, joista oleskelu- ja työskentelyluvan voi hankkia muutenkin kuin perinteisin keinoin. Reittejä oleskeluluvan saamiseksi on erilaisia, mutta niitä yhdistää yksi tekijä – ne vaativat rahaa.

Useat sivustot kertovat, mistä EU-maista lupa irtoaa vaivattomimmin. Listoissa toistuvat Schengen-alueen maista ainakin Portugali, Latvia, Kreikka, Espanja, Malta ja Kypros. Nämä on maininnut myös brittilehti The Independent vuonna 2017 julkaisemassaan artikkelissa.

Joistain maista voi saada oleskeluluvan lisäksi suoraan kansalaisuuden. Yhdysvaltalainen Politico-verkkojulkaisu uutisoi vuonna 2016, että Malta on jakanut satoja passeja EU:n ulkopuolisille kansalaisille rahaa ja investointeja vastaan.

EU:n ulkopuoliset kansalaiset voivat Maltan passilla tai jopa pelkällä oleskeluluvalla matkustaa Schengen-alueen maissa. Schengen-alueeseen kuuluu 22 EU:n valtiota sekä Islanti, Norja, Liechtenstein ja Sveitsi. Myös Suomi on Schengen-valtio.

Oleskeluluvan saaminen rahan avulla voi edellyttää investointia maan kiinteistöihin, rahan laittamista kohdemaan pankkiin tai yrityksen aloittamista, mihin voi liittyä velvollisuus palkata tietty määrä paikallisia työntekijöitä – tai kaikkia näitä.

Latviassa oleskeluluvan voi saada esimerkiksi sijoittamalla vähintään 50 000 euroa yritykseen ja maksamalla 10 000 euroa valtionbudjettiin.

Joissain maissa oleskeluluvan saa muutamaksi vuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen investoinnit tulee toistaa. Prosessi voi myös vaatia investointien lisäksi maassa asumista tietyn ajan.

Perinteisesti oleskelulupaa, eli viisumia, on voinut hakea esimerkiksi silloin, jos on työ- tai opiskelupaikka maassa. Monissa maissa myös maan kansalaisen kanssa avioituminen voi oikeuttaa oleskelulupaan.

Vielä halvempia oleskelulupia voi hakea Euroopan ulkopuolelta. Karibian saarilla Antiguassa, Barbudassa, Dominicassa, Grenadassa ja Saint Luciassa kansalaisuus maksaa noin 90 000 euroa, uutisoi brittilehti The Guardian vuonna 2018.

Niille, jotka eivät tiedä minne suunnata tai miten selvitä paperitöistä, on olemassa prosessissa auttavia maksullisia palveluita. Netissä toimii esimerkiksi Nomad Capitalist -palvelu, joka on keskittynyt yrityksen omistaviin asiakkaisiin, jotka haluavat löytää alhaisen veroprosentin valtion.

Kreikkalainen Greek Exclusive Properties -sivusto mainostaa välittämiensä asuntojen lisäksi "kultaista viisumia", jonka voi saada esimerkiksi ostamalla yhden sivuston asunnoista.

Kreikassa kultaisen viisumin saa EU:n ulkopuolinen kansalainen perheineen sijoittamalla kiinteistöön 250 000 euroa ja verot. Tämän viisumin haltija voi matkustaa vapaasti Schengen-alueella viisumin ollessa voimassa.

Syitä hakea oleskelulupaa toisesta maasta on monia. Varakkaita ihmisiä voivat kiinnostaa verovapaat tai alhaisen veroprosentin maat. Toisaalta toisen maan kansalaisuuden tai oleskeluluvan hankinta voi johtua myös esimerkiksi toiveesta työskennellä maassa tai parempien matkustusmahdollisuuksien tavoittelusta.

Oleskelupien "shoppailua" on puolustettu sillä, että eri maiden passeilla on erilainen arvo. Suomen passi on yksi maailman vahvimmista ja sillä voi matkustaa tällä hetkellä ilman viisumia 188 eri maahan.

Heikoimman maan Afganistanin passilla pääsee vain 25 maahan. Heikon passin omistavaa varakasta kansalaista voi houkutella oleskelulupa, ja myöhemmin kansalaisuus sekä passi, jostain "vahvemman passin" maasta.

Henley Passport Index -listauksen tekijä Henley & Partners on yksi yrityksistä, jotka mainostavat parempaan viisumiin tai kansalaisuuteen panostamista. Henley & Partners avustaa esimerkiksi Maltan kansalaisuuden hankkimisessa.

Oleskeluluvan tai kansalaisuuden ostamista voidaan kritisoida siitä, että se suosii rikkaita. Rahalla pystyy ostamaan mahdollisuuden liikkua ja elää maapallolla vapaammin.

Maiden kansalaisuuden tai oleskeluluvan ostamisen motiivina voi olla myös verojen kiertäminen. Myös kansainvälisen rikollisuuden lisääntymisestä voidaan olla huolissaan.

Esimerkiksi Suomessa keskustelua on herättänyt Airiston Helmi, joka oli Turun saaristossa saaria ja kiinteistöjä ostava venäläisomisteinen yritys.

Poliisi on epäillyt Airiston Helmeä rahanpesusta, törkeästä veropetoksesta ja pimeästä työvoimasta. Syyskuussa 2018 julkisuuteen tulleen Airiston Helmen tapauksesta erikoisen tekee se, että saaria ostettiin sotilaallisesti strategisilta alueilta.