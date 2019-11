Viron sisäministeri Helme: Hallituksella takataskussaan varasuunnitelma Naton ongelmien takia

Anita Simola

Puheet lännen sotilasliitto Naton toimintakyvyn heikkenemisestä on saanut aikaan vipinää Virossa.

Konservatiivisen kansanpuolue Ekren puheenjohtaja ja maan nykyhallituksen sisäministeri Mart Helme kertoo, että Viron hallituksella on takataskussaan suunnitelma B.

Se on turvallisuuspoliittinen varasuunnitelma, koska Viro ei Helmen mielestä voi enää luottaa täysin siihen, että sotilasliitto takaisin kaikissa olosuhteissa Viron alueellisen koskemattomuuden ja itsenäisyyden.

Taustalla muhii muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macronin haastattelu, jossa hän kuvaili Natoa pari viikkoa sitten aivokuolleeksi.

– En sano, että Macron puhuisi sataprosenttisesti totta, kun hän puhuu aivokuolleesta Natosta. Mutta on selvää, että sotilasliitossa on ongelmia.

Helme jatkaa, että Viro katsoo nyt erityisen tarkasti, mitä Natossa tapahtuu. Tuleva huippukokous Lontoossa on tärkeä etappi.

Mitä sitten suunnitelma B pitää sisällään?

Se sisältää Helmen mukaan lähinnä diplomatian hoitoa YK:n, Yhdysvaltojen, Saksan ja Ranskan kanssa.

Helme jatkaa, ettei varasuunnitelma koske vain Viroa, vaan myös muita Baltian maita. Häneltä myös kysyttiin, onko Suomi mukana B-suunnitelmassa.

– Suomi on aina mukana. Jos Venäjä puuttuu Viroon, se puuttuu myös Suomeen, Helme vastasi. Luulen, että Suomea kiinnostaa se, onko lahden toisella puolella itsenäinen, riippumaton maa vai Venäjän keisarikunta.

Helme moukaroi myös Euroopan unionia.

– Se on menettämässä otettaan. Kun kyse on turvallisuustakeesta, emme voi laskea unionin varaan.

Helmeltä kysyttiin myös, näkyykö Viron ilmapiirissä muutoksia ja pelokkuutta Naton ongelmien takia.

Sitä ei hänen mukaansa ole vielä havaittavissa.

Hän myös jatkoi, että Natolla on ollut kriisejä ennenkin.

Helme puhui tiistaina suomalaismedialle Tallinnassa politiikan toimittajat ry:n järjestämässä tilaisuudessa.

Ekre sai viime maaliskuussa pidetyissä vaaleissa 17,8 prosentin kannatuksen. Edustajia on parlamentissa 19.

Helme ei pidä termistä äärioikeistolainen, jollaiseksi hänen puoluetta on kuvailtu.

– Olemme Viron patriootteja. Tätä voi olla vaikea tajuta maan ulkopuolelta. On hyvä muistaa, että me olemme pieni kansa. Taustalla on vaara, että kansa hajoaa.

Hän sanookin, että koko ajan on oltava varuillaan, jotta kansakunta säilyy.

– Siksi puolueemme on olemassa.

Erityisen huolissaan Helme on viron kielen säilymisestä.

– Emme halua, että yliopistot muuttuvat englanninkielisiksi. Tämä alkaa olla iso ongelma meillä. Yliopistoissamme on noin 7 000 ulkomaalaista opiskelijaa. Tämä määrä on mielestäni maksimi.

Hän peräänkuuluttaakin tasapainoa kielten suhteen.

– Emme halua sulkea kuitenkaan mitään pois.

Virossa opiskelee paljon myös suomalaisia.

– Heidän kanssaan ei ole kieliongelmaa. Suomen ja Viron välinen sekakieli toimii.