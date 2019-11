Väkivalta jatkuu Hongkongissa – poliisi sai mielenosoittajan nuolen jalkaansa ja katuja siivoavat kiinalaiset sotilaat epäilyttävät

Daniel Wallenius

Hongkongissa on jälleen takana levoton viikonloppu. Teknilliseen yliopistoon linnoittautuneet mielenosoittajat ampuivat poliiseja jousipyssyillä ja palopommeilla. Poliisi vastasi kyynelkaasulla ja vesitykeillä. Yksi poliisi joutui sairaalaan saatuaan jalkaansa osuman nuolesta.

Yhteenotot väkivaltaistuivat sunnuntain ja maanantain välisenä yönä ja poliisi varoitti niiden täyttävän mellakan tunnusmerkit. Poliisi sanoi myös varhain maanantaina paikallista aikaa käyttävänsä oikeita ammuksia, mikäli on tarvis. Aiemmin poliisi on ampunut ainakin yhtä mielenosoittajaa.

Yliopisto on viimeinen mielenosoittajien hallussa olevista viidestä yliopistosta. Mielenosoittajat ovat käyttäneet sitä tukikohtanaan tukkiessaan liikenteen Hongkongin saaren ja Kowloonin välisessä tunnelissa.

Yliopiston lähellä sijaitsevassa Kiinan armeijan tukikohdassa sotilaat ovat tarkkailleet tapahtumia kiikareilla. Silminnäkijöiden mukaan osa sotilaista on pukeutunut mellakkavarusteisiin.

Kiinan armeijan joukkoja on myös nähty Hongkongin kaduilla shortseihin ja t-paitoihin pukeutuneena. He ovat siivonneet yhteenottojen jälkiä harjojen ja punaisten muoviämpäreiden kanssa.

Kiinan armeijan läsnäolo Hongkongin kaduilla on hyvin harvinaista, sillä tämä on vasta toinen kerta sen jälkeen, kun Hongkong siirtyi Britannialta Kiinalle vuonna 1997. Viimeksi sotilaita oli paikalla siivoamassa taifuunin jälkiä viime vuonna.

Sotilaiden läsnäolo kadulla vaikka vain siivoustehtävissä on herättänyt keskustelua Hongkongin autonomian tilasta. Mielenosoittajien yksi keskeinen kritiikin kohde on Kiinan sekaantuminen alueen asioihin. Kiina on kiistänyt tämän.