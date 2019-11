Ilmastoaktivisti Greta Thunberg takaisin kohti Eurooppaa – saa kyydin australialaisten maailmanmatkaajien katamaraanilla

Katja Ihatsu

Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg, 16, aloittaa tänään matkan Pohjois-Amerikasta takaisin Eurooppaan. Hän kertoi Instagram-sivuillaan saavansa kyydin australialaisilta youtubettajilta.

Thunbergin matka taittuu 15-metrisellä katamaraani La Vagabondella, jolla Riley Whitlum ja Elayna Carausu ovat kiertäneet maailmaa viisi vuotta. Seurueeseen kuuluu myös 11-kuinen vauva ja kilpapurjehtija Nikki Henderson. Whitlum ja Carasau tubettavat matkastaan joka viikko, ja heillä on noin miljoona seuraajaa.

– Toivon ehtiväni COP25-ilmastokokoukseen Madridiin, Thunberg sanoi.

Thunberg saapui New Yorkiin elokuun lopussa. Lentämisestä kieltäytyvä Thunberg teki kaksi viikkoa kestäneen matkan kilpapurjevene Malizia II:lla isänsä Svante Thunbergin ja laivan kapteenien kanssa. Merimatkasta on luvassa dokumentti.

Matkasuunnitelma muuttui

Thunberg osallistui syyskuussa New Yorkissa YK:n ilmastohuippukokoukseen. Siellä hän piti maailmalle levinneen puheen ilmastokriisistä ja lapsista ja nuorista, jotka joutuvat tahtomattaan kärsimään edellisten sukupolven piittaamattomuudesta lämpenevässä maailmassa.

Sen jälkeen Thunberg on kiertänyt Pohjois-Amerikkaa ja osallistunut joka perjantai ilmastolakkoihin eri paikkakunnilla. Hän on matkustanut Reutersin mukaan Kalifornian entisen kuvernöörin Arnold Schwarzeneggerin sähköautolla.

Thunbergin matkasuunnitelmiin tuli muutos, kun Chile ilmoitti ettei isännöikään ilmastokokousta mielenosoitusten takia. Paikaksi vaihtui Madrid, jossa kokous on 2.–13. joulukuuta.

Kaksi viikkoa sitten Thunberg ilmoitti tarvitsevansa apua paluumatkaan.

– Minun pitäisi päästä Atlantin yli marraskuussa. Jos voitte auttaa, olisin kiitollinen.

Toisin kuin Malizia II:ssa, La Vagabondessa on vessa. Aurinkopaneeleilla ja vesivoimalla kulkevan aluksen hiilijalanjälki on olematon.

Muraali San Franciscossa

Thunbergin Yhdysvaltojen-vierailusta jää muistoksi muraali, joka paljastettiin tiistaina Kalifornian San Franciscossa. 18 metriä korkeaan teokseen on ikuistettu Thunbergin kasvot, joiden katse seuraa ohikulkijoita.

Muraalin on maalannut argentiinalainen Andres Petreselli, joka piti työtään poikkeuksellisena, koska sanoi kaihtavansa poliittisia aiheita.

– Ilmastonmuutos on totta. Greta on mahtava ja tietää mitä tekee. Toivon että tämä työ saisi ihmiset ymmärtämään, että meidän pitää pitää huolta maailmasta. Gretalla on selkeä viesti ja se on, että toimia tarvitaan, 32-vuotias Cobre-taiteilijanimeä käyttävä Petreselli sanoi The Guardianin mukaan.

Greta Thunberg aloitti ilmastolakkoilun elokuussa 2018. Protestiliike levisi maailmanlaajuiseksi koululaisten lakkoliikeeksi.

Greta Thunberg julkaisi Instagramissa kuvan matkaseurueestaan, jonka kanssa aloittaa tänään merimatkan Virginiasta Eurooppaan.