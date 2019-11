Tesla valitsi Euroopasta Berliinin – Suomikin havitteli aluksi jättimäistä akkutehdasta, mutta haku jatkuu yhä

Joonas Kuikka, Reuters

Sähköautojen ja akkujen valmistaja Tesla ilmoitti myöhään tiistai-iltana rakentavansa ensimmäisen tehtaansa Euroopassa Berliiniin.

Yhtiön toimitusjohtaja Elon Musk kertoi, että Berliiniin tulee akku- ja autotehdas sekä insinööri- ja muotoilukeskus. Tehdas sijoittuu Berliinin lentokentän lähelle.

Berliini jakaa jonkin verran taloudellista tukea akkutehdashankkeeseen. Alustavasti Tesla on kertonut, että tuotanto Euroopassa alkaa vuonna 2021.

Yksi syy tuoda tehdas Saksaan on saada Teslan luksussähköautoille myös "Made in Germany"-mainoslause. Saksa on tunnettu lukuisista laadukkaista autobrändeistään.

Samanaikaisesti Eurooppaan laajentumisen kanssa Tesla on avaamassa tuotantoa Kiinassa Shanghaissa.

Teslan viime vuodet ovat olleet myrskyisiä, mutta osakkeenomistajat luottavat yritykseen. Yhtiö on saanut sähköautotuotantonsa toden teolla käyntiin ja tekee ajoittain voittoa.

Teslan tuotekehitys ei koska vain sähköautoja ja akkuja. Yhtiö on edistyksellisimpien joukossa myös itseajavissa autoissa.

Tesla on yksi maailman suurimmista sähköautojen valmistajista. Yhtiö kuitenkin kamppailee kannattavuuden kanssa.

Suomi oli mukana Gigafactory-kisassa alusta asti, kun vuoden 2016 lopulla Musk kertoi suunnittelevansa jättimäistä akkutehdasta Eurooppaan.

Ensimmäisenä mahdollisuuden tunnisti Vaasan kaupunki, joka on siitä asti markkinoinut alueettaan akkutehtaalle.

Myöhemmin myös muut suomalaiset kaupungit, kuten Kotka ja Hamina, liittyivät mukaan kisaan.

Samaan aikaan ympäri Eurooppaa maat yrittivät saada Gigafactorya rajojensa sisään. Suomi ei ollut Teslan vertailussa loppusuoralla.

Sen sijaan ruotsalaisen Northvoltin akkutehdashankkeessa Vaasa ja Kotka sekä Hamina pääsivät yhtiön alustavalle harkintalistalle kahdeksan ruotsalaiskaupungin kanssa. Northvolt on aloittanut rakentamaan jättimäistä akkutehdastaan Skellefteån kaupunkiin, joka sijaitsee Perämeren rannalla Raahen korkeudella.

CATL:n liiketoimintajohtaja Tan Libin puhui energia-alan seminaarissa Vaasassa viikko sitten. Kiinalainen akkuvalmistaja CATL omistaa osan Valmet Automotivesta, jonka autotehdas on Uudessakaupungissa ja akkuvalmistus Salossa.

Suomen perusteet akkutuotannolle ovat sikäli vahvat, että maaperästä löytyvät ainoana eurooppalaisena maana kaikki litiumioniakun tarvitsemat metallit merkittävissä määrin. Lisäksi maassa on laajaa akkumetallien jalostusta.

Litiumia on laaja esiintymä Keski-Pohjanmaalla, nikkeliä ja kobolttia taas merkittävästi Terrafamen kaivoksessa Kainuussa.

Vaasan ja Mustasaaren kuntien rajalle on kaavoitettu jo suuri tontti akkuvalmistusta varten. Tontille mahtuu Gigafactoryn kokoinen akkutehdas, ja akkutuotantoa varten kaavamerkintä on kunnossa. Tällaisessa tehtaassa voisi työskennellä tuhansia ihmisiä.

Vaasa käy keskusteluja muun muassa kiinalaisten akkuvalmistajien kanssa. Kiinalaiset CATL ja BYD vierailivat viime viikolla Vaasassa energia-alan keskustelutilaisuudessa.

Suomalainen autovalmistaja Valmet Automotive valmistaa akkuja Salossa syksystä 2019 alkaen. Ensi kesään mennessä tehtaalla on tarkoitus työskennellä 300 henkilöä. CATL on Valmet Automotiven osaomistaja ja yhteistyökumppani akkuvalmistuksessa.

Salon tehdas kokoaa akkupaketteja, mutta akkukennot tuodaan muualta. Suomi havittelee vielä akkukennojen valmistusta, mikä olisi toteutuessaan todellinen jättibisnes.