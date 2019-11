WHO: Taide auttaa useiden sairauksien hoidossa ja ehkäisyssä

Jasmin Koivisto

Maailman terveysjärjestö WHO on suorittanut laajimman selvityksen terveyden ja taiteen yhteisvaikutuksista. Raportin mukaan osallistuminen taidetoimintaan voi auttaa useiden psyykkisten ja fyysisten sairauksien hoitamisessa ja ehkäisemisessä.

Taiteisiin osallistumisen on havaittu muun muassa vähentävän riskiä dementian sekä masennuksen kehittymiseen. Tanssin on todettu parantavan Parkinsonin tautia sairastavien motoriikkaa kuten tasapainoa ja kävelyn sujuvuutta. Ryhmämuotoiseen taidetoimintaan osallistuminen voi lapsilla ja nuorilla lisätä koettua hyvinvointia, resilienssiä ja yhteisöllisyyttä. Draamatoiminnan on kouluissa havaittu vähentävän kiusaamista sekä keskinäistä kilpailua.

What is the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review -selvitys kattaa yli 900 tutkimusjulkaisua. Yhteistyössä WHO:n kanssa ovat olleet muun muassa Turun ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysministeriö ja Taideyliopisto.

Britanniassa on ollut jo parinkymmenen vuoden ajan käytössä kulttuurilähetteen toimintamalli, jossa esimerkiksi yksinäisyydestä, lievistä mielenterveysongelmista tai kroonisista kivuista kärsiviä asiakkaita ohjataan yleislääkärin kirjoittamalla kulttuurilähetteellä taide- ja kulttuuritoimintaan. Mallin on havaittu vähentävän tarpeettomia lääkärikäyntejä. Kulttuurilähetteet ovat käytössä myös muun muassa Tanskassa ja Ruotsissa.